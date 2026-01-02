朴子警走入社區宣導反詐強化識詐意識

朴子分局員警把握文化里敬老餐會時機，於活動現場向長者進行反詐騙宣導，向民眾說明常見詐騙手法，獲得現場長輩熱烈回應。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為提升民眾防詐意識、守護長者財產安全，嘉義縣警察局朴子分局近日攜手文化里舉辦之敬老餐會活動，深入社區進行反詐騙宣導，透過面對面解說方式，提醒長者提高警覺，避免誤入層出不窮的詐騙陷阱。

活動現場，員警手持反詐騙宣導看板，向在場民眾詳細說明常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、假網拍及透過陌生連結誘騙等類型，內容淺顯易懂，吸引不少長者駐足聆聽與互動詢問。

警方指出，近年來詐騙手法不斷翻新，尤以假投資詐騙案件明顯增加，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」為誘因，誘導被害人下載不明APP或加入可疑投資群組，最終導致財物損失。宣導過程中特別提醒長者牢記「不聽、不信、不匯款」三大原則，遇有疑似詐騙情形務必多方查證。

朴子分局分局長林思妙表示，無論是陌生來電、簡訊或網路投資邀約，民眾都應保持高度警覺，切勿輕信對方指示。若接獲可疑訊息或無法判斷真偽的投資資訊，可立即撥打「165反詐騙專線」諮詢查證，讓詐騙行為止於萌芽，共同守護社區治安與民眾財產安全。