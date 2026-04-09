朴子警黃柏融、胡延華即時救援中風倒地民眾 暖心行動獲肯定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

朴子分局六家聯合所黃柏融所長、警員胡延華即時救援中風跌倒民眾，暖心行動深獲肯定。（圖/朴子分局提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣警察局朴子分局六家聯合所黃柏融所長、警員胡延華，日前深夜接獲報案，指有一名疑似中風民眾於住家附近跌倒，情況緊急。立即趕赴現場，發現該中風民眾倒臥在地，神情痛苦且無法自行起身。員警不敢大意，除先行安撫其情緒、評估其身體狀況後，先小心翼翼地攙扶休息，同時通報消防救護人員到場支援協助，避免發生二次傷害。

黃柏融所長、警員胡延華接獲報案後，立即前往中風民眾現場，發現該民眾已倒臥在地，神情痛苦，並無法自行起身，員警不敢大意的先行安撫民眾情緒，細心評估其身體狀況後，小心翼翼地攙扶其至安全位置休息，並即通報消防救護人員到場支援協助處理。期間員警全程在場陪伴，不斷關心其意識狀況，避免發生二次傷害。

廣告 廣告

朴子分局說，該名民眾因中風身體左半部不能自主活動，不慎於深夜跌倒無法自行起身，經過休息舒緩後，身體漸漸回復，隨即表示不需救護人員到場協助；對於能在深夜及時獲得協助，對警方深表感謝。

朴子分局呼籲，民眾若發現身邊有人身體不適需要協助，應立即撥打119或110求助，把握黃金救援時間。此次員警於深夜迅速反應、積極作為，再次展現守護民眾安全的決心與溫暖，深獲地方肯定。