朴子醫院加入肺癌篩檢行列擴大肺癌篩檢網絡 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】衛生福利部朴子醫院自3日啟動低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢服務，造福嘉義縣海區民眾。國民健康署自111年7月起開辦肺癌篩檢，提供「具肺癌家族史」及「重度吸菸史」兩大高風險族群每2年1次免費篩檢，鼓勵符合資格民眾多加利用，為自己的肺部健康主動把關，早期發現早期治療。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣從107-109年即優先啟動低劑量電腦斷層自辦計畫，共篩檢965人，成功揪出13名肺腺癌確診案，經轉介治療成功。國健署自111年起開辦肺癌篩檢，嘉義縣有4,212位民眾受檢，並成功找出52名確診個案。

廣告 廣告

肺癌是全球死亡率最高的癌症之一，因其早期症狀不明顯，常常在病情已經進展至晚期時才被發現，導致治療時機錯失，存活率低。提高肺癌存活率的關鍵在於「早期發現」，根據研究，肺癌在0至1期的5年存活率可高達90%，但若延誤至第四期才就醫，5年存活率將急劇下降至僅10%。目前，低劑量肺部電腦斷層檢查（LDCT）已被證實為一項有效的篩檢工具，能夠及早發現肺癌，顯著提高患者的生存機會。

LDCT是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，可協助早期診斷肺癌，降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。衛生局呼籲嘉義縣民符合兩大高風險族群者，定期2年1次至合約醫院(朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院)進行免費篩檢，透過低劑量電腦斷層檢查(LDCT)找出問題，如有異常應配合醫師建議診治。

趙紋華指出，肺癌早期發現及早治療是提升存活率最直接的方法，肺癌(LDCT)檢查無需特別空腹，只要5分鐘即可完成，檢查後6周回受檢醫院胸腔科看報告。提醒有抽菸習慣之民眾，應接受戒菸服務。

凡符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢肺癌篩檢合約醫院預約檢查：1.具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達20包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

預防肺癌從戒菸開始，提升存活率從篩檢做起，盡早行動才能找回自身的健康。相關篩檢資訊歡迎上嘉義縣衛生局官網及衛生福利部國民健康署健康久久查詢或電洽05-3620600轉270了解更多資訊。