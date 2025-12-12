朴子青職人手作工藝趴登場工藝職人齊聚水道頭陪你嗨翻聖誕

嘉義縣文化觀光局主辦的《朴子青職人手作工藝趴》於12月20、21日在嘉藝點水道頭文創聚落登場，打造朴子地區冬季最熱鬧的手作工藝派對。

今年以「工藝趴X聖誕」為主題，透過聖誕裝飾帶來更多派對的氛圍外，也讓工藝職人能夠透過聖誕主題引領民眾進入工藝職人的世界。也有開設兩堂職人手作體驗課程，邀請民眾親自動手，一起玩工藝！更邀請嘉義在地工藝職人來水道頭開講，透過講座帶領民眾走進在地工藝的文化知識，感受匠心傳承的生活共鳴！

兩日活動精彩不斷，12月20日（六）上午11點起，由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，營造悠閒又富創意的聚落氛圍；下午起，職人手作體驗以及在地職人學堂輪番上陣，讓民眾充分體驗生活工藝的美好！

嘉義縣文化觀光局徐佩鈴局長表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例。藉由「朴子青職人手作工藝趴」等活動，讓文化空間成為居民與遊客共享的生活舞台，展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，也期盼吸引更多家庭與年輕族群走進聚落，體驗嘉義的藝文魅力與在地人情。

活動現場除在地職人學堂外，還有街頭藝人演出、職人手作課程與「打卡送好禮」活動，民眾只要於社群平台分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張，數量有限，送完為止！嘉藝點水道頭文創聚落由嘉義縣政府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。聚落位於朴子市山通路14號（日式宿舍群），鄰近東石國中與縣立圖書館，交通便利。誠摯邀請民眾相約秋末，在音樂與文化的陪伴中，感受最暖心的嘉義風華。