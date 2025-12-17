朴子青職人手作工藝趴 打造熱鬧手作派對

記者李佩玲／綜合報導

由嘉義縣政府文化觀光局主辦的「朴子青職人手作工藝趴」將於12月20、21日在嘉藝點水道頭文創聚落登場，活動以「工藝趴X耶誕」為主題，並結合市集、職人手作體驗及在地職人學堂，打造朴子冬季最熱鬧的手作派對。

文觀局長徐佩鈴表示，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括動物好朋友、Tinco庭口金工、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林及梅嶺美術館等，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲，期盼藉由朴子青職人手作工藝趴展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，吸引更多家庭、年輕族群走進聚落。

文觀局說明，一連2天的朴子青職人手作工藝趴除有集結在地文創品牌與特色美食的「朴通市集」，營造悠閒又富創意的聚落氛圍外，今年更開設2堂職人手作體驗課程，邀請民眾親自動手一起玩工藝，活動也邀請嘉義在地工藝職人開講，帶領民眾走進在地工藝的文化知識，感受生活工藝的美好，喜愛手作的民眾，千萬別錯過。

活動結合市集、職人手作體驗及在地職人學堂，打造朴子地區冬季最熱鬧的手作派對。（嘉義縣文觀局提供）

「朴子青職人手作工藝趴」將於12月20、21日在嘉藝點水道頭文創聚落登場。（嘉義縣文觀局提供）