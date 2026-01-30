朴寶劍、李相二到偏鄉開美容院 考「美髮美甲執照」為村民做造型！延攬郭東延負責美食

朴寶劍、李相二居然可以為了一個綜藝節目《寶劍魔法捲》，耗費一年的時間學習準備，前者精進剪燙髮技術，後者從零開始學習美甲，只為了到偏僻鄉村開美容院。

他們還找來郭東延，準備充足美食照顧村中老人的胃。不過實在很難想像，當朴寶劍幫你燙髮時，李相二同時在旁邊幫你修指甲，如此稀奇的畫面，即將呈現在大家面前。

「院長」朴寶劍親自為節目取名

眾所周知，朴寶劍在海軍服役期間，曾抽空考到理髮師資格證，常常幫同袍們免費剪頭髮，但萬萬沒想到，這項技能竟可以讓他開一個綜藝節目。

而且連名字他都親自取好了，《寶劍魔法捲》意謂「希望我們在一起的時光，可以成為魔法一般的禮物」，而「魔法」和「捲髮」兩個字的組合，正好也符合朴寶劍希望光顧美容院的人們，體驗到與眾不同的神奇經歷。

不過想開美容院，光有「院長」朴寶劍還不夠，必須找到同伴跟他一起經營才行，於是曾在《健將聯盟》和《雲畫的月光》一起合作的好哥兒們，李相二、郭東延也被他邀請到節目中。

其中李相二尤其辛苦，他提前花了一年時間考上美甲師執照，才讓《寶劍魔法捲》得以順利開幕，至於郭東延的好廚藝，大家在另一個綜藝《芬蘭租屋生活》見證過，只不過面對老人們刁鑽的嘴，他仍得下足功夫。

三人各司其職之外，甚至連美容院選址、翻修改造、室內裝潢，也全都親自參與其中，只為了《寶劍魔法捲》能成為顧客們溫暖的「避風港」，其中飽含的真誠，絕非其他綜藝可以比擬。

李相二是兩位弟弟的「精神領袖」

具備理容師資格證的朴寶劍，雖然憑藉出色的美學和細膩技藝，撫慰了村民們的頭髮和心，但沒想到他更擅長的，竟是幫兒童做造型，出乎所有人意料之外。

儘管朴寶劍是美容院院長，但整家店的精神支柱卻是李相二！說他是美甲師兼客服都不為過，把對顧客的服務做到極致，舉凡帶孩子、安全護送、堆肥處理等等，他都以滿滿的熱情和敏銳的洞察力，以超越顧客的期待完成。

特別是李相二的開朗和親和力，尤其讓村民們如沐春風，那令人信任又可靠的一面，連朴寶劍和郭東延都離不開這位大哥。

忙內郭東延則是全能型人才，擁有媽媽般優秀廚藝不說，連維修技術都一流，加上兩位哥哥都是「最強吃貨」，非得靠他烹飪的美食，才能撫慰大家忙碌後累癱在地板的心。

在偏遠鄉村爆紅的「魔法美容院」

從預告中可以看到，《寶劍魔法捲》的小小美容院既復古又漂亮，是由一間長期閒置的舊屋修繕而成，單是外觀就透著溫暖親切的氣息，也因為這家美容院，讓這個連超市都沒有的小村莊變得熱鬧非凡。

剛開始沒顧客時，朴寶劍、李相二、郭東延就會拚命吃填飽肚子，接著就會迎來絡繹不絕的客人，老人小孩全都有，客人有的在理髮，有的在做美甲，有的則一邊吃著小吃一邊聊天，甚至在店外都有顧客在烤餅機前，排起了長龍等鯽魚餅。

導播孫秀晶表示：「大家可能以為這是一個治癒系綜藝，其實不是，這節目會讓大家多巴胺爆棚，有趣的不得了，而且他們三個看似性格溫順善良，給人無趣的感覺，但你會發現大錯特錯，朴寶劍、李相二、郭東延聚在一塊兒，根本叫爆笑如雷！」

《寶劍魔法捲》即將於1月30日晚上首播，相信10集的內容，肯定會帶給觀眾很不一樣的感受。

