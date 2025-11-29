朴寶劍全身黑現身MAMA 眼紅紅哀悼盼不再有傷亡

《2025 MAMA Awards》主持人朴寶劍。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國年度音樂盛事MAMA頒獎典禮，相隔7年再次到香港舉行，但香港發生重大火警，典禮這次降低舉辦的規模，包括取消紅毯環節、增加默哀儀式，主持人朴寶劍以全身黑西裝現身，並率領大家默哀30秒。

2025MAMA在香港舉行，典禮主持人朴寶劍一身黑色西裝，別上黑絲帶，代表大會向受到火災影響的人，至上深切慰問。

MAMA主持人朴寶劍：「因為這次事故，失去了寶貴生命，以及失去至親家人，和朋友的所有人士，向您致上最深切的慰問。」朴寶劍眼眶含淚登台，以沉痛語氣，發表悼念訊息，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。

廣告 廣告

香港發生大火已經造成百人死亡及多人受傷，讓原本應該充滿歡樂的典禮，變得低調肅穆，獲獎藝人也特別用廣東話致意。RIIZEAnton：「向所有需要力量，與支持的人至上最真摯敬意。」

還有aespa中國籍成員NINGNING也提到火災事件。aespaNINGNING：「致敬所有的消防人員們，希望大家可以平安無事，趕快有更多人報平安。」

本屆MAMA因為火災事件全面調整節目內容，典禮不如以往盛大開場，也取消原訂的火焰舞台及大型特效，就連表演者服裝也幾乎都是黑色系。

雖然典禮在沉重氛圍下舉辦，但參與的藝人就盼能用音樂傳遞安慰與希望，也以實際行動表達支持香港。



【更多東森娛樂報導】

●Jennie出演《換乘戀愛4》掀熱議！緋聞對象都男神

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

●面對大火也痛心！《2025 MAMA》無法取消原因曝 考量1形式舉辦

