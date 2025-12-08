朴寶劍再訪高雄騎到YouBike了 揪惠利朝聖「寶劍樹」合影

朴寶劍日前在高雄騎YouBike，還與惠利在「寶劍樹」前合影。（翻攝自朴寶劍IG）

韓國男神朴寶劍日前來台出席2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，AAA），典禮前特地在高雄漫遊，他不僅如願騎上YouBike，還帶著《請回答1988》搭檔惠利一同重訪自己命名的「寶劍樹」，曬出一系列照片，引發粉絲熱烈討論。

朴寶劍今日在IG發布貼文，分享日前赴高雄參加AAA典禮的感想，他表示：「在月光流動的高雄之夜，能和大家一起歡笑、互相回應的每一刻都讓我感到非常開心。謝謝你們帶給我這麼美好的回憶，這一年，大家都辛苦了！」

除出席典禮外，朴寶劍也把握白天的時間在市區漫遊，二訪高雄的他終於實現想騎YouBike的心願，還找來與惠利一起同行，還重回先前在見面會命名的中央公園老榕樹「寶劍樹」，並在樹前拍下認證照，讓網友開心留言：「恭喜寶劍終於騎到Ubike了！」





