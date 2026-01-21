朴寶劍小年夜來台辦簽名會「1舉動超寵粉」 日見面會藍光月底發行

朴寶劍去年在日本橫濱舉辦見面會，吸引超過2萬人參與。（波麗佳音提供）

韓國男神朴寶劍將於下月15日小年夜在台舉辦簽名會，每個帳號限購3本的寵粉行為，再度於網上引起討論，而他時隔6年在日本舉辦巡迴見面會「BE WITH YOU」，去年7月26日、27日連續2天在橫濱PIA ARENA MM舉行，吸引超過2萬人參與，如今也將推出藍光供粉絲收藏。

在此次橫濱場兩日的見面會中，朴寶劍在熱烈歡呼中登場，並以流利的日語打招呼，除了與粉絲分享近況與日常生活，也重溫多年來的回憶，度過了溫暖的時光，見面會上除了回顧電視劇《Good Boy》名場面，與他合作的演員金所炫與李相二也分別在2天的舞台上驚喜登場，並一起分享了劇中場景的幕後故事。

除了演技，朴寶劍也展現對音樂的熱情，帶來多首現場演唱，包括他的首張日文單曲〈Bloomin〉、正規專輯中的《Dear My Friend》，以及未公開曲目〈On My Way〉、〈一起去旅行吧〉等，朴寶劍最後感性表示：「多虧了大家不變的愛與心意，這是一趟充滿美麗星辰的珍貴旅程。」

朴寶劍在見面會上也演唱多首歌曲，展現對音樂的熱情。（波麗佳音提供）

朴寶劍2011年憑電影《盲證》出道，2015年在被譽為年輕明星登龍門的「請回答」系列電視劇《請回答1988》中飾演天才圍棋棋士「崔澤」一角，一舉聞名於世。此後，《雲畫的月光》、《男朋友》、《青春紀錄》等作廣受歡迎，不僅在韓國，也在海外獲得了眾多粉絲，確立了作為全球明星的地位。

退伍後，他在與IU主演Netflix影集《苦盡柑來遇見你》中，以獨有的色彩飾演了溫柔堅毅的青年「寬植」一角，以細膩的情感表達和深刻的演技再度獲得了高人氣。除了演員身份，他亦擔任音樂節目《音樂銀行》的主持人，2020年他作為歌手在日本波麗佳音旗下發行了首張日語專輯《Blue Bird》，在多方面都相當活躍。

日本波麗佳音官方將於本月28日在日本正式發行見面會藍光版本，收錄去年7月橫濱場見面會的142分鐘完整記錄，另收錄特典影像包括彩排與幕後花絮等豐富內容，台灣地區也可預購，預購詳情請至波麗佳音娛樂台灣購物網站確認。

