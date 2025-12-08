朴寶劍後台變迷弟跟林俊傑要簽名 AAA收視出爐！吸睛124萬人

朴寶劍（右）、IU在AAA大豐收。STARNEWS提供



韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）與ACON音樂節前天（12╱6）起一連2天在高雄世運主場館圓滿落幕，朴寶劍在後台與日本男神 佐藤健互動熱絡，更主動向林俊傑表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第1次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也幽默回應：「好，沒問題，我的榮幸。」朴寶劍對每位嘉賓親切有禮、應對進退得宜，社交魅力獲一致好評。

舒華扛ACON音樂節主持棒。STARNEWS提供

另外，出道不久的男團「CORTIS」也成功吸引大量新粉絲，連韓國資深演員文素利也在領獎舞台上忍不住告白掀熱議。「i-dle」台灣籍成員葉舒華的自信表現也讓不少觀眾深受感動，直呼：「看到她在台上發光，真的很驕傲。」

AAA的10周年盛會歷經韓方3個月的前置作業，包含多次場地勘查與跨國會議才得以完美落幕，三立都會台播出收視也有好成績，女性觀眾F35-49平均收視高達1.16，總電視觀看人數也超過124萬人，讓這次長達8小時的高難度轉播寫下漂亮成績單。

