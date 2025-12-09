朴寶劍成功解鎖人生清單！高雄騎YouBike合體惠利 同框自拍粉嗨爆

娛樂中心／綜合報導

南韓「零負評男神」朴寶劍日前再度造訪高雄，除了出席《2025 Asia Artist Awards》（AAA 亞洲明星盛典）成為全場焦點，他在典禮結束後的行程同樣引爆話題。不同於紅毯上的星光熠熠，朴寶劍選擇以最貼近生活的方式感受港都魅力，成功完成他心心念念的清單「在高雄騎 YouBike」，並與韓劇《請回答1988》的搭檔惠利相約現身中央公園，讓網友瞬間陷入集體回憶殺。

朴寶劍與惠利在AAA中勾手一同進場撒糖。（圖／翻攝自IG @bogummy）

事實上，朴寶劍對高雄並不陌生。今年8月舉辦粉絲見面會期間，他曾被民眾巧遇在市區晨跑，當時便在社群坦言「很想嘗試騎 YouBike，卻不知道該怎麼操作」，一句話意外讓粉絲記住，還特地傳給他解鎖教學。這回再為AAA抵台，他真的照粉絲方式解鎖，不僅成功上路，還直接升級成「行程滿檔的高雄小旅行」。

廣告 廣告

朴寶劍終於在高雄成功騎到 YouBike。（圖／翻攝自IG @bogummy）

朴寶劍相約惠利一同運動還自拍。（圖／翻攝自IG @bogummy）

在朴寶劍分享的照片中，可以看到朴寶劍換下頒獎典禮的正式造型，穿上輕便北臉外套、運動鞋，素顏神情放鬆自然。並騎著 YouBike 穿梭在市區街道，隨後與惠利一同現身中央公園，還朝聖粉絲口中的「寶劍樹」，那棵他先前散步時拍下、被暱稱為地標的老榕樹。2人並肩自拍，互動輕鬆自在，瞬間讓《請回答1988》粉絲瘋狂刷留言，「1988夫婦真的回來了」、「這畫面太犯規」。

朴寶劍相約惠利一同運動還自拍。（圖／翻攝自IG @bogummy）

朴寶劍在貼文中也以溫柔語氣寫下感受，形容高雄的夜晚在月光下顯得格外溫暖，能與身邊的人一起笑著、分享片刻時光，是一段非常幸福的回憶。文字搭配沿途街景、慢跑畫面，讓粉絲直呼「這趟來台根本像拍寫真集」。消息曝光後，高雄街頭再度成為粉絲熱議地標，中央公園、五福路一帶被戲稱「朴寶劍路線圖」，不少網友笑說：「男神不只領獎，還順便替高雄做了最溫柔的觀光宣傳。」結束行程後，朴寶劍已悄然返韓，不過他的打卡行已成為粉絲心中最難忘的港都名場面之一。

更多三立新聞網報導

朱孝天開撕「退F4內幕」他分析觸3致命錯誤：輸給了「不懂分寸」

AKB48迎20年集結184女神！當年最紅「神7」罕見合體 少了她成遺憾

喊「台灣是國家」踩爆中美底線！好萊塢巨星認了後悔決定：把船整艘弄沉

小粉紅又暴怒了？趙雨凡MAMA講英文遭炎上 回台AAA講中文陸網崩潰

