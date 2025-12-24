朴寶劍才朝聖！客控高雄名肉燥飯有「蝸牛」 店家：是菜蟲

點腿庫飯發現蝸牛黏在肉上面。（圖／Google評論Nuko Miyamura）





韓星朴寶劍來台時，曾造訪一間米其林必比登推薦的高雄肉燥飯名店，被客人投訴，點腿庫飯發現蝸牛黏在肉上面，質疑店家只有退費疑似想打發，民眾回去連拉三天肚子，店家承認疏失，蝸牛是地瓜葉上的菜蟲，確實沒有清洗乾淨，向客人致歉，若是有醫院單據，可以協助申請保險理賠。

腿庫皮Q不爛油而不膩，肥瘦相間恰到好處，這一碗腿庫飯堪稱是高雄天花板等級，曾榮獲米其林必比登推薦名店，不過有民眾卻在飯裡面吃到這個。

最後一口腿庫皮上黏了一隻小蝸牛，客人直接放著不敢吃，並且當下就向店家反映，這蝸牛怎麼會出現在飯裡面，實在讓人想不透。

非當事民眾：「吃到蝸牛是有點扯啦，一般來說不太會吃到這個。」

記者vs.非當事民眾：「是不會覺得說，因為這樣就代表沒有噴農藥，不會因為視覺上，還是會覺得心理障礙。」

這家肉燥飯名店位在高雄，女顧客當下反映後，店家只說要退錢並沒有關心身體狀況，因此顧客認為有被打發的感覺，但食安問題更該被關注，她回去之後連拉了三天肚子，因此公開發文要大家避雷。

當事肉燥店老闆媽媽：「我們在撿菜洗菜，有時候（菜蟲）那麼小，會沒有洗乾淨，（地瓜葉）燙好的時候，（客人）夾到肉燥飯那裡掉下去，第一要先道歉，菜就不要算（錢）了。」

耳鼻喉科診所醫師曾哲凰：「最重要的是蝸牛上面是會有寄生蟲的，如果這個寄生蟲沒有被煮熟，被吃到身體裡的時候，極少數可能出現發燒頭痛頸部僵硬，嚴重者甚至引起腦膜炎。」

店家表示是地瓜葉上殘留的菜蟲，沒有處理乾淨向客人致歉，未來會考慮更換菜品，避免又出現類似情況，另外店內有保食品險，客人可以持醫院單據，將會協助申請保險理賠，衛生局獲報後派員稽查，若違反食安法，將裁處六萬元以上罰鍰。



已經開業超過半世紀的肉燥飯名店，12月初韓星朴寶劍來台參加典禮，還特別去朝聖，現在顧客吃到蝸牛，留下不好的用餐經驗。

