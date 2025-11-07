朴寶劍拍照打卡專區X傳統市場魅力！韓國觀光公社SEVENTOEIGHT表演送機票等大獎

文／景點+ 張盈盈整理報導

2025 ITF台北國際旅展11月7日登場，韓國觀光公社11月7日至10日於南港展覽館一館J708韓國館盛大亮相，今年以「韓食與韓流」為主題，打造融合美食、文化與娛樂的沉浸式體驗，更有朴寶劍拍照打卡專區，還有以傳統市場為主題的贈獎區，以及韓國各地域的推廣單位參展，獎品精彩豐富！；舞台表演有熱力四射的跆拳道演出與在韓發展的華人團體SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻藍小熊分享韓國旅遊魅力！

圖 / 景點+ 張盈盈，以下同

韓國觀光公社為今年新任的韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍打造「寶劍ZONE」，邀請粉絲們跟著朴寶劍的腳步踏入全羅南道紫島，現場設有拍照區，粉絲拍照打卡可獲得明信片，還可免費拍立得合照留念，與寶劍「同框」來一場韓國之旅。

韓國館今年以「韓食與韓流」為主題，現場重現韓國在地市場氛圍，不僅有一天一場韓食教學及試吃(每日一道)，將有機會品嚐到辣炒雞排、安東燉雞、光州肉餅或馬鈴薯煎餅等道地韓國美食，每日固定時段還有韓國傳統DIY，體驗親手製作韓國特有傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家！完成館內的集章活動，還有機會兌換多款韓國熱門美食及傳統小物，包含辣炒年糕、蛤蠣湯刀切麵、香蕉牛奶、海鮮風味拉麵、海苔、脆皮蛋糕、Kingdom Friends頸枕等，每日數量有限，換完為止。

舞台活則邀請到來自韓國茂朱跆拳道園的《跆拳道！永恆的遺產》以強烈節奏與肢體張力詮釋「力與美」的完美融合。於11/8（六）與11/9（日）分別有從台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團《SEVENTOEIGHT》與甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》，在現場與粉絲互動、分享MZ世代最潮的韓國旅遊體驗。

此外，現場還有如釜山、大邱、仁川、蔚山、京畿道、慶尚南北道、濟州特別自治道、全北特別自治道、全州、清州等十多個地方政府與民間單位，皆準備了體驗活動及第一手旅遊資訊，只要打卡或是追蹤指定社群等完成任務就能拿獎品！

其中韓國交通攤位推出參加活動每日抽不限航點台韓來回機票，四天共抽出四張；大韓航空加碼在11/8~11/9 的舞台時段 《大韓航空知識挑戰賽》中，共送出2張台韓指定航線機票。

真航空則於11/7~11/8於ITF韓國館航空公司攤位完成指定任務後，於四天的參與者中抽出1張台北-濟州來回機票，想要飛韓國的民眾千萬不要錯過。除此之外，於韓國館購買韓國旅遊商品，即可兌換精美韓國旅遊實用小物(WOWPASS卡、Kingdom Friends拖鞋、或折疊式衣架等)，數量有限，換完為止。

韓國觀光公社台北支社支社扈受暎表示：「KPOP席捲全球，K-內容已成為韓國旅遊的最佳導覽員。韓國觀光公社以美食、流行文化打造2025韓國館，帶來『從螢幕走進現場』的沉浸式體驗，展現韓國文化觀光的全新魅力，獎項豐富的集章遊戲也等著喜愛韓國旅遊的旅人們來收集、拿好禮。

