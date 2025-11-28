朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」

2025 MAMA頒獎典禮，28日在香港舉辦，由於香港宏福苑大火傷亡慘重，儘管頒獎典禮照常舉辦，但並無如往常般盛大的開場。主持人朴寶劍眼眶含淚登台，傳遞哀悼和慰問，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。

朴寶劍為2025 MAMA頒獎典禮主持人（圖／翻攝自MyVideo）

香港宏福苑大火死傷人數攀升至128人，事發突然，許多參加MAMA頒獎典禮的團體、藝人皆已出發準備，主辦單位也緊急做出回應，表示雖說典禮照常舉行，但取消紅毯，並對表演內容進行刪減調整。

另外，朴寶劍的經紀公司，也在今天下午發表聲明，問香港深陷悲痛的所有人致上最誠摯的慰問，並表示將捐出50萬港幣，用於支援災後重建及緊急救援。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導