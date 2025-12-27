朴寶劍自爆不想當演員！「自彈自唱甄選歌手」慘遭拒絕 親揭出道原因

記者王培驊／綜合報導

為紀念經典韓劇《請回答1988》播出滿10週年，韓國電視台tvN特別推出綜藝企劃《請回答1988 10週年》，找來導演申沅昊、編劇李祐汀，以及主演惠利、朴寶劍、高庚杓、李東輝等人，展開為期2天1夜的團體旅行，再度喚起觀眾滿滿回憶。節目於26日播出第2集，劇中「雙門洞五個家庭」成員難得以完整陣容齊聚一堂，從高速公路休息站集合，一路前往江原道高城展開旅程。一見面就笑料不斷，熟悉的互動節奏與鬥嘴氛圍，讓不少觀眾直呼「就像回到10年前的雙門洞」。

朴寶劍表示，自己過去的夢想其實是當歌手。（圖／翻攝自tvN）

旅途中，成員們聊起近況，也自然延伸到當年拍攝《請回答1988》的點滴回憶。其中，朴寶劍的一段真情告白意外成為焦點。他透露，當年拍攝《請回答1988》時年僅22歲，而外界熟知的「演技派男神」身分，其實並非他最初的人生規劃。朴寶劍坦言，自己原本的夢想是成為一名創作型歌手。他回憶，當時並不是以專業歌手身分接受訓練，而是抱著嘗試的心態，錄下自己彈鋼琴、唱歌的影片去參加甄選，沒想到卻被被對方委婉建議，「比起歌手，更適合當演員」，也因此意外踏上演戲這條路。

惠利也參與錄製《請回答1988 10週年》。（圖／翻攝自tvN）

這段出道關鍵轉折一曝光，立刻引起現場成員熱烈反應。同樣具備歌唱實力的演員們也紛紛感嘆，直言「會唱歌的人真的很讓人羨慕」，笑聲不斷。除了真心話分享，節目也安排「雙門洞家庭娛樂時間」，重現劇中經典的家庭遊戲橋段。從速度問答、音樂猜題到突發的舞蹈對決，每個環節都充滿即興笑點。

朴寶劍和韓劇演員一起錄製《請回答1988 10週年》。（圖／翻攝自tvN）

惠利、高庚杓、李東輝等人完全放下明星包袱，展現出和10年前幾乎一模一樣的默契與親近感。晚餐時間，成員們分工合作準備燒烤，圍坐在一起用餐的畫面，再次勾起劇中「鄰里共享一桌飯」的溫暖記憶。有人感性表示，這趟旅行就像真的回到雙門洞，也讓「10年後再相聚」的意義更加真實。

