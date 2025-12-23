朴寶劍被抓包「嘉義吃火鍋」！粉絲直擊低調來台 當晚返韓奪下大賞

記者陳宣如／綜合報導

韓國男神朴寶劍近日傳出疑似低調造訪台灣，引起網友熱烈討論。有粉絲在社群平台分享，朋友在嘉義巧遇朴寶劍，甚至提到他當天去吃火鍋，原本有人想與他合照，但經紀人表示因私人行程不方便。據傳，他此次行程是為了拍攝「The North Face」廣告，拍攝完畢後立即趕回南韓，參加20日舉行的頒獎典禮，可見行程相當緊湊。消息一出，網路上立刻掀起熱烈討論，粉絲紛紛表示驚喜和激動，直呼「竟然能巧遇男神！」、「寶劍也太低調了吧！」，短短時間就引爆話題。

朴寶劍驚傳來台被巧遇，當天也趕著返回韓國參加「2025 KBS演藝大賞」。（圖／翻攝自KBS）

事實上，朴寶劍在該日晚間出席南韓年末盛事「2025 KBS演藝大賞」，並以節目《The Seasons》拿下「年度綜藝人獎」。他在台上發表長達7分鐘感言，回顧自己在《音樂銀行》獲得新人獎的經歷，感性表示：「10年前因為《音樂銀行》這個節目，我獲得了綜藝部門的新人獎，沒想到10年之後我可以再次站在這個舞台上。多虧了《音樂銀行》，讓我有機會走遍世界各地，向大家介紹韓國音樂。」他特別感謝觀眾、工作人員與導演的支持與鼓勵，並提到能再次與自己喜愛與尊敬的前輩同台獲獎，讓他感到格外榮幸與感慨。

朴寶劍也特別感謝《The Seasons》製作團隊與音樂人們，表示每週錄製節目其實並不容易，透過優秀前輩也更理解了綜藝製作的辛苦，「未來無論是作為演員或個人，我也會努力帶來積極的影響。」

朴寶劍時隔多年，再次以「綜藝人」身份獲獎。（圖／翻攝自KBS）

由於感言超時，典禮主持人李燦元打開音樂提醒，朴寶劍立刻向台下進行90度鞠躬道歉，並連聲說「對不起」，展現謙遜與敬業。粉絲在社群平台留言表示，「雖然場面有點尷尬，但寶劍真的太可愛了！」可見朴寶劍的真誠與幽默成功俘獲粉絲心，同時也有人驚呼他低調來台拍攝廣告後能立即趕回典禮，稱讚他相當敬業，行程滿檔仍不忘感恩。

