朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓國AAA頒獎典禮在台灣圓滿落幕後，眾多韓國明星於週日陸續搭機返回韓國，引發粉絲熱烈送機潮。從凌晨開始，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人陸續現身高雄機場。朴寶劍素顏魅力依舊，親切地向粉絲揮手致意；而隨著時間推移，機場聚集了超過300位熱情粉絲，只為一睹偶像風采。
韓星朴寶劍一下保母車就展現招牌燦爛笑容，頭戴黑色毛帽，身穿藍色澎澎羽絨外套，即使是素顏狀態，依然魅力四射，引起現場粉絲一陣驚呼。六人男團TWS、女團IVE、LESSERAFIM等藝人雖然全副武裝，看到約200名粉絲長時間等候，仍親切地揮手致意。多組團體在凌晨時分已陸續搭機離台，而隨著時間推移至早上，機場人潮越來越多。
男團RIIZE因7日晚間將在香港舉行簽售會，直接從高雄搭機前往。當偶像們現身時，粉絲們尖叫連連，同時準備出境的旅客們也顯得十分興奮，紛紛用手機狂拍，記錄與偶像一起過安檢的珍貴時刻。今年首度在台灣舉辦的AAA頒獎典禮，週六第一天活動圓滿結束。擔任主持人、帥氣程度圈粉無數的男星李俊昊等多組團體於週日搭乘包機返回韓國，向現場300名粉絲揮手道別。
有粉絲表示，她們從下午2點30分就已經到達機場等候。當被問及是為哪位偶像而來時，有人回答是為RIIZE而來。另一位粉絲則透露自己從下午3點30分就開始等待，還有人從下午2點多就到場守候IVE，雖然不確定偶像會搭乘哪一班飛機返韓，但確定他們會在當天回去。由於人潮眾多，許多粉絲只能佔到有限的位置，有粉絲表示此行只去了演唱會和機場兩個地方，其他景點都沒有參觀。
週日下午，ACON 2025活動仍在進行中，由台灣出身的I-DLE成員舒華等人擔任主持，共有13組藝人接力演出，為觀眾帶來超過4小時的精彩表演。
更多 TVBS 報導
AAA頒獎首日！IU「獎拿不完」奪最大獎 林俊傑合體WOODZ飆高音
AAA紅毯星光熠熠！朴寶劍狂比愛心寵粉 IU平口禮服絕美
林俊傑現身AAA！入境隨俗學「飯撒」 狂比愛心帥翻
粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」
其他人也在看
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 11
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 71
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 35
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 2 小時前 ・ 18
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 521
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 39
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 19
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 73
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 1
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份
F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 12
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10