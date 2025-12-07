朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身

凌晨送機擠爆高雄機場！300粉絲圍高雄機場，朴寶劍素顏依舊帥，笑容電暈全場。（圖／TVBS）

韓國AAA頒獎典禮在台灣圓滿落幕後，眾多韓國明星於週日陸續搭機返回韓國，引發粉絲熱烈送機潮。從凌晨開始，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人陸續現身高雄機場。朴寶劍素顏魅力依舊，親切地向粉絲揮手致意；而隨著時間推移，機場聚集了超過300位熱情粉絲，只為一睹偶像風采。

凌晨送機擠爆！300粉圍高雄機場，朴寶劍素顏依舊帥，笑容電暈全場。（圖／TVBS）

韓星朴寶劍一下保母車就展現招牌燦爛笑容，頭戴黑色毛帽，身穿藍色澎澎羽絨外套，即使是素顏狀態，依然魅力四射，引起現場粉絲一陣驚呼。六人男團TWS、女團IVE、LESSERAFIM等藝人雖然全副武裝，看到約200名粉絲長時間等候，仍親切地揮手致意。多組團體在凌晨時分已陸續搭機離台，而隨著時間推移至早上，機場人潮越來越多。

廣告 廣告

凌晨送機擠爆！300粉絲圍高雄機場，朴寶劍素顏依舊帥，笑容電暈全場。（圖／TVBS）

男團RIIZE因7日晚間將在香港舉行簽售會，直接從高雄搭機前往。當偶像們現身時，粉絲們尖叫連連，同時準備出境的旅客們也顯得十分興奮，紛紛用手機狂拍，記錄與偶像一起過安檢的珍貴時刻。今年首度在台灣舉辦的AAA頒獎典禮，週六第一天活動圓滿結束。擔任主持人、帥氣程度圈粉無數的男星李俊昊等多組團體於週日搭乘包機返回韓國，向現場300名粉絲揮手道別。

素顏像大學生！潤兒7日上午現身高雄機場，準備返回韓國，儘管戴上口罩，依舊亮麗，粉絲尖叫。（圖／TVBS）

有粉絲表示，她們從下午2點30分就已經到達機場等候。當被問及是為哪位偶像而來時，有人回答是為RIIZE而來。另一位粉絲則透露自己從下午3點30分就開始等待，還有人從下午2點多就到場守候IVE，雖然不確定偶像會搭乘哪一班飛機返韓，但確定他們會在當天回去。由於人潮眾多，許多粉絲只能佔到有限的位置，有粉絲表示此行只去了演唱會和機場兩個地方，其他景點都沒有參觀。

超過三百名粉絲徹夜高雄小港機場守候！出席AAA韓星離台「揮手致意」，粉絲高喊再見。（圖／TVBS）

週日下午，ACON 2025活動仍在進行中，由台灣出身的I-DLE成員舒華等人擔任主持，共有13組藝人接力演出，為觀眾帶來超過4小時的精彩表演。

更多 TVBS 報導

AAA頒獎首日！IU「獎拿不完」奪最大獎 林俊傑合體WOODZ飆高音

AAA紅毯星光熠熠！朴寶劍狂比愛心寵粉 IU平口禮服絕美

林俊傑現身AAA！入境隨俗學「飯撒」 狂比愛心帥翻

粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」

