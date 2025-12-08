朴寶劍追星林俊傑！後台要簽名 兩人私下對話曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」與ACON音樂節於6、7日連續兩天在高雄國家體育場登場，並由三立電視取得台灣有線電視獨家轉播權，更提供觀眾最完整的中文翻譯字幕與電視鏡面資訊。而本次收視率，女性觀眾F35-49平均收視高達1.16，總電視觀看人數也超過124萬人。

朴寶劍在後台向林俊傑要簽名。（圖／STARNEWS提供）

本屆AAA國際巨星齊聚四方雲集，韓流明星接連現身，舞台特效與燈光設計絢麗令人目不暇給，讓台灣喜愛韓星的粉絲大呼過癮，滿足追星族期待。演員朴寶劍在後台展現親切作風也成為討論亮點，他與日本演員佐藤健互動熱絡、聊得十分開心，更主動向林俊傑表示，「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也幽默回應：「好，沒問題，我的榮幸。」輕鬆互動讓現場媒體笑聲不斷。朴寶劍對每位嘉賓親切有禮、應對進退得宜，再次展現其長年主持大型典禮累積的高度專業與社交魅力，獲得一致好評。

廣告 廣告

朴寶劍與IU獲得最佳情侶獎。（圖／STARNEWS提供）

除了重量級明星，本屆AAA也成為新生代藝人展現舞台魅力的重要平台。出道不久的男團CORTIS憑藉AAA舞台成功吸引大量新粉絲，新人圈粉實力爆發，充滿力量與速度感的舞台表現讓觀眾驚呼：「直到現場看才懂，這團真的好強又好帥！」連韓國資深演員文素利也在領獎舞台上忍不住告白，成為現場熱議話題。至於i-dle成員葉舒華在AAA舞台上的自信表現，也讓不少台灣觀眾深受感動，直呼：「看到她在台上發光，真的很驕傲。」成功展現台灣藝人在國際舞台上的耀眼存在感。

舒華在AAA舞台表現亮眼。（圖／STARNEWS提供）





更多FTNN新聞網報導

IU橫掃AAA 6大獎！獲年度最佳演員 高雄世運放煙火1分鐘慶祝超壯觀

李伊庚AAA感言惹議 經紀公司急澄清未針對劉在錫

ALLDAY PROJECT逛超商被巧遇 Tarzzan、Bailey寵粉送零食超親切

