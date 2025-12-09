朴寶劍騎Ubike心願達成！揪惠利慢跑 粉嗨：幸福到胸口痛

朴寶劍上周末參加位於高雄世運舉行的2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），他近期來台因接地氣的生活方式和私下親民作風引發不少話題，他還揪《請回答1988》女主角惠利一起慢跑，和「寶劍樹」一起打卡，甚至圓夢騎了Ubike，讓粉絲直誇他人超Nice。

朴寶劍最近來台常在空閒時間上街慢跑或被網友野生捕獲，之前他在高雄舉行見面會時曾到中央公園散步，還將其中一棵樹取名為「寶劍樹」，吸引粉絲朝聖打卡；這次他再度來台，除了在台上和螢幕前後搭檔IU、金裕貞、惠利同框合影，他還揪惠利到寶劍樹附近拍照，接著到城市光廊和中山五福路口停車場打卡，引來看了這些照片的網友說：「害我幸福到胸口痛是正常的嗎？」

廣告 廣告

另有網友在Threads上透露，朴寶劍先前來台灣就想騎Ubike，但因為是外國人卡關，事後網友特地寫官方粉絲俱樂部的信給朴寶劍，告訴他外國人借Ubike的方式，並附上官方教學的影片，網友表示，知道朴寶劍會看信，但頻率沒那麼高，所以自己也是採隨緣心態，沒想到某日手機響起，朴寶劍竟回應他：「謝謝，高雄見」。

而朴寶劍過去就有不少美談，他曾挑明不收粉絲禮物，但看到有粉絲獻花接機，他先收過緊緊抱住，接著拍照留念，最後簽名還給粉絲，足見對粉絲心意的重視。如今他在台灣會租借UBike，又在街頭趴趴走，其他網友笑說：「朴寶劍根本是台灣人，會不會也有全聯會員」、「可能有載具」、「高雄真的讓他很放鬆耶，從來沒有看過他在台北騎過或慢跑過」、「下次就看到他在小北了」。

更多中時新聞網報導

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚

MLB》強投不嫌多 紅襪換來奧維耶多