朴寶劍騎Youbike心願達成！ 揪惠利晨跑打卡「寶劍樹」

高雄市 / 綜合報導

南韓人氣男星朴寶劍，上週末到高雄參加AAA頒獎典禮，也利用私下時間，與韓劇《請回答1988》的搭檔惠利一起現身中央公園運動，並和粉絲口中的「寶劍樹」合影，讓粉絲集體陷入1988回憶殺，而他這次也成功解鎖騎YOUBIKE的願望清單，再訪高雄的打卡照片曝光之後，又掀起粉絲的朝聖熱潮。

南韓男神朴寶劍日前現身高雄，參加AAA盛典，他在IG上分享多張花絮照，其中再掀起話題的，就是這張照片，帶上《請回答1988》的CP惠利，兩人穿著輕便運動服裝，一同運動對著鏡頭比YA，互動輕鬆自然，打卡地點就在高雄中央公園，瞬間讓劇迷集體回憶殺，瘋狂高喊1988夫婦回來了。

事實上朴寶劍對高雄並不陌生，今年8月舉辦粉絲見面會期間，他曾被民眾巧遇，在市區晨跑，當時還心心念念想騎UBIKE的他，這次重返高雄，不僅成功騎上路解鎖願望清單，還帶上惠利一起朝聖「寶劍樹」，兩人的好交情溢於言表。

而照片曝光之後，中央公園不管是老榕樹，還是入口處的高雄地標，都成為粉絲朝聖之地，粉絲說：「因為我們家在附近而已，對，所以就是先過來打卡，因為它這邊，有一些東西怕會不見。」民眾說：「很多人來這邊拍照(寶劍樹)。」

朴寶劍再訪高雄，私下漫遊的打卡行程，再度掀起超高討論度，成為另類的高雄觀光大使。

