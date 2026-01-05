朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧

朴寶劍（左）與惠利因戲成為好朋友，兩人感情好到被拱結婚。（圖／翻攝自出差十五夜IG）

韓劇《請回答1988》迎來十周年，集結原班演員，並找來王牌 PD 羅暎錫製作，一同展開紀念小旅行。透過聚會與旅程回顧當年拍攝點滴。沒想到尾聲道別時，李惠利與朴寶劍緊緊相擁，彼此早已淚流滿面，分開後兩人一邊捂著臉、一邊忍不住笑中帶淚，情緒完全潰堤。這一幕也讓飾演「德善爸爸」的成東鎰在一旁笑中帶感慨地打趣表示「幹嘛看著對方哭」「這兩個孩子真是，乾脆讓他們結婚吧！」一句玩笑話瞬間引爆全場。

《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度相聚，也因重逢與回顧過往點滴，喚起眾人心中累積多年的回憶與情感，讓無數劇迷高喊「回憶殺」，節目中多次出現真情流露、感動落淚的時刻。

十週年團綜共集結 15 位主演回歸，包括成東鎰、羅美蘭、李惠利、朴寶劍、高庚杓等人齊聚一堂。（圖／愛奇藝國際版提供）

其中最令人動容的橋段，莫過於當年劇中年僅4歲的「珍珠」驚喜現身。飾演珍珠的童星金雪以隱藏嘉賓身分在節目最後登場，從 2015 年拍攝時的童星成長為 14 歲的國中生，外貌輪廓仍保有熟悉神情，卻已展現少女氣質。她的出現，讓現場演員與觀眾首次直觀感受到十年歲月的流轉，也瞬間引發集體淚崩，成為節目播出後的討論焦點。

珍珠的成長，也喚起主演們滿滿回憶。劇中飾演媽媽的金善映與哥哥的高庚杓當場情緒潰堤、難掩感動。高庚杓戲外十年間仍持續以「善宇哥哥」的身分關心金雪，時常傳訊叮嚀她注意天氣變化；金善映則回憶，當年背著熟睡的金雪離開片場時，心情就像送走親生女兒般不捨，坦言這份情感至今仍深刻留在心中。金雪也分享，雖然年幼時多數拍攝細節已隨時間淡去，金雪仍清楚記得與演員們相處的溫暖片段。她笑說，劇中寶拉(柳惠英 飾)的一句「這世界上沒有聖誕老人」，曾在童年時期留下不小的「震撼」，直到現在仍深深印在腦海中，成為拍攝《請回答1988》時最難忘的回憶之一。

金雪與高庚杓十年前後合照對比。（圖／翻攝自網路）

本次十週年團綜共集結 15 位主演回歸，包括成東鎰、羅美蘭、李惠利、朴寶劍、高庚杓等人齊聚一堂；柳俊烈因新戲檔期衝突，僅參與開場家庭片段，未能加入後續集體旅行行程。節目中細緻復刻雙門洞胡同、煤餅爐等經典場景，主演們重穿當年戲服，朴寶劍更戴上假髮還原角色造型，珍珠(金雪)以十年前相似的短髮造型現身，瞬間喚醒觀眾記憶。眾人更合唱經典 OST，包括《你不要擔心》與《惠化洞》，延續當年劇中的情感。

