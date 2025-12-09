朴寶劍、惠利高雄合體 騎Ubike朝聖「寶劍樹」

朴寶劍穿著橘色防曬外套與惠利合照。（圖／翻攝自朴寶劍IG）





南韓男星朴寶劍，來台參加2025亞洲明星盛典(AAA)後，最新曝光跟惠利在高雄合照，再度掀起網友討論。

韓星朴寶劍：「大家好 我是朴寶劍。」短短幾個字的自我介紹，引爆全場尖叫，超高人氣歐爸朴寶劍，日前到高雄參與亞洲明星盛典，隨著典禮結束，以為迷妹們話題即將止步，歐爸卻發出這些照片，再度引起粉絲瘋狂。

穿著橘色防曬外套，把自己包緊緊，但仔細看這腳踏車，是台灣的UBIKE2.0，粉絲直呼朴寶劍，瞬間變超台。

朴寶劍騎Ubike。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

朴寶劍騎Ubike。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

還發出跟一同出演《請回答1988》的女主角惠利的合照，地點還是在知名景點，中央公園的「寶劍樹」前，這棵寶劍樹就是他上一次到中央公園散步，粉絲直接將公園中的榕樹以他命名，這回朴寶劍真的來朝聖，讓粉絲直呼超驚喜。

貼文最後還是用一張大拇指做結尾，網友也忍不住姨母笑，說寶劍真的太可愛。



