朴寶劍「領帶不繫好」更帥了！4招領帶打法新思路時髦精必學：Cortis這樣玩也超好看！

領帶作為傳統的紳士社交單品，直到20世紀女性開始穿戴上了這項原是男性專屬的配件，如今不僅男生、女生皆將之視為表達穿衣風格的時尚利器，更逐漸演化出多元的穿戴方式，脫離了象徵正式的枷鎖。像是日前朴寶劍在活動上展示的「領帶不繫好」造型，獲得了一票好評，領帶還可以怎麼打？以下一起來看看。

4招領帶打法新思路：

1.用「圍」的，越隨性越時髦

日前在Celine的活動上，朴寶劍一身修身的劍領西裝搭配白襯衫，領帶卻是在脖子上圍一圈而已，下襬則藏進衣服內，如此隨性的圍法與服裝形成反差，像是叛逆但仍保持優雅的公子，效果意外的好！

廣告 廣告

Cortis的成員趙雨凡、嚴成玹也採用了同樣的方式，直接將領帶掛在肩上，越隨性越有Z世代的態度！

2.蝴蝶結領帶

BABYMONSTER成員ASA曾以「蝴蝶結領帶」的造型現身，讓這種創新的領帶打法形成話題，不過其實許多時尚博主們也特別愛將領帶打成蝴蝶結，能為穿搭注入一股少女感！

3.雙條領帶

無法抉擇要戴哪一條領帶嗎？不妨試試看「雙領帶造型」，喜歡的就都戴上！Cortis成員馬丁在最近的造型裡也如此示範，將兩條領帶重疊配戴，讓襯衫配領帶瞬間變得不無聊！宋雨琦先前也曾以兩條完全不同風格的領帶層疊搭配，加上黑框眼鏡造型，直接化身麻辣女教師！

4.領帶腰帶

最後一項將領帶用作腰帶使用，則是最容易入門的方式！綁在腰間更日常好駕馭，即便是鮮艷的色調也不會突兀，連Cortis的安乾鎬也為各位帶來示範。





延伸閱讀：

2026必學彩色褲襪穿搭！時髦女生必收顏色推薦、3招要點公開這樣穿才不土氣！

CORTIS風是什麼？5成員穿搭解析認識Z世代末最具影響力男團！KPOP盛世風格正崛起

2026秋冬必學「灰色＋藍色」穿搭3招公式指南：10%原則零失誤最好上手！

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌

● 寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦