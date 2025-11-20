朴寶劍、GD都出席！2025 MAMA直播 零時差這邊看
K-POP迷準備尖叫！台灣大哥大MyVideo今年再度帶來亞洲最重量級K-POP盛事「2025 MAMA AWARDS」，將於11月28、29日連續兩天在直播館tvN頻道零時差跟播，台灣大哥大MyVideo月租會員都可免費看，一起感受最強年末舞台！
2025 MAMA AWARDS將連續兩天在香港啟德體育館盛大舉行，本屆MAMA已預告舞台將融合動畫、虛實、K-POP的跨界合作，其中包括與全球熱播動畫《K‑POP獵魔女團》的限定舞台，包含重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的對決舞台！尤其目前公布的頒獎人中，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席，是否也有機會看到配音的男女主角合體，消息一出早已引起網路熱烈討論。
「2025 MAMA AWARDS」影后金憓秀擔綱MAMA主持人。（圖／翻攝自Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 FB）
MAMA合作舞台陸續公開，包含知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台；以及日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出，預計展現截然不同的跨界能量！此外，當紅偶像團體BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS等多組男團也將共同打造一場跨世代的合作舞台，也是本屆必看的亮點之一。
「2025 MAMA AWARDS」奧斯卡影后楊紫瓊確認出席擔任頒獎嘉賓。（圖／翻攝自Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 FB）
不僅如此，奧斯卡影后楊紫瓊確認出席擔任頒獎嘉賓，去年攜BIGBANG合體造成巨大韓流旋風的G-DRAGON將再度演出，韓流天團SUPER JUNIOR也將降臨，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集，將於11月28日至29日燃爆年末最強舞台，在台灣大哥大MyVideo平台都看得到！
