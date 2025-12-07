朴寶劍．IU勇奪AAA「最佳情侶獎」甜蜜牽手上台

韓團女神IU和男神朴寶劍靠著戲劇苦盡柑來遇見你獲得AAA最佳情侶檔，兩人手牽手一同走上台領獎。（圖／讀者提供）





亞洲明星盛典2025AAA頒獎典禮首度來台舉辦，現場亮點超多，像是超級新人CORTIS嗨唱名曲GO，其中一段空耳被台灣粉絲笑說很像吳麗萍踩到東西的台語。

另外舒華則是在五萬粉絲前向偶像IU告白，典禮還有一大亮點，是女神IU和男神朴寶劍獲得最佳情侶獎，兩人手牽手一同上台，讓現場粉絲直呼太浪漫。

韓團女神IU和男神朴寶劍靠著戲劇苦盡柑來遇見你獲得AAA最佳情侶檔，兩人手牽手一同走上台領獎，這畫面讓現場粉絲全陷入瘋狂，直呼太浪漫了。

AAA最佳情侶獎得獎者朴寶劍：「首先今年是很幸福的一年，感謝全球喜歡苦盡柑來遇見你的觀眾。」

AAA最佳情侶獎得獎者IU：「能透過苦盡柑來遇見你，和朴寶劍一起得到最佳情侶獎，團隊也來了很多人，就像慶典一樣，真的是很感謝大家。」

年度亞洲明星盛典首度在台灣舉辦，現場眾星雲集，亮點超級多，尤其超級新人CORTIS的這首歌。

男團CORTIS：「我們不需要別的指引。」

男團CORTIS超夯歌曲GO，裏頭的歌詞空音被全台粉絲瘋傳，聽起來就像吳麗萍踩到東西的台語，近期在網路上瘋傳，成為一大話題，另外說到亞洲明星盛典就不能不提台灣之光。

女團i－dle舒華：「嗨大家好我是舒華，今天表演都喜歡嗎，我想成為和IU前輩一樣厲害的人。」

舒華在五萬粉絲前向偶像IU告白，還對著IU重現金宣虎撒嬌，IU也用同樣動作回應，互動超有愛，作為亞洲明星盛典唯一的華語歌手，林俊傑不只連飆多首名曲，更和男團WOODZ深情合唱。

金曲歌王林俊傑vs.男團WOODZ曹承衍：「然後戰火再燃燒，讓我們歡迎WOODZ，我們背對背擁抱濫用沉默在咆哮。」

