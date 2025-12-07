朴寶劍.IU現身小港機場 上百名粉絲熱情送機

高雄市 / 綜合報導

昨（6）日在高雄舉行的南韓AAA頒獎典禮結束後，不少粉絲就直奔小港機場，徹夜守候，想要目送偶像搭機，凌晨四點機場大廳一開放，現場瞬間湧入上百名歌迷要送偶像離台，包含朴寶劍、IU、潤娥、IVE等韓星陸續離台，還有剛出道的人氣男團CORTIS，一現身機場，歌迷瞬間嗨翻。

穿著羽絨外套，頭戴黑色毛帽，南韓演員朴寶劍，清晨現身小港機場，準備搭機離台，和兩側粉絲熱情打招呼，現場尖叫聲不斷，離開前不忘和粉絲揮揮手，大家也熱情回應送男神離開，另外這次頒獎典禮最大贏家IU，黑帽黑衣低調現身機場，360度無死角，女神親切和粉絲互動，隨後潤娥、惠利、金裕貞還有日本男星佐藤健也接連現身，還有女團IVE六名成員，由張員瑛走在前面，粉絲們拿著應員小物，徹夜守候。

廣告 廣告

粉絲說：「我今天也是為了IVE，排隊沒用，後面的時候，(機場)燈打開，全部人就，砰(擠上去)。」今（7）日凌晨3點，已經有上百位歌迷在出境大廳外等候，直到4點大廳開放，粉絲說：「排得進去嗎。」粉絲一窩蜂，湧入出境大廳，有些人看完AAA，整夜沒睡，直奔機場，來送偶像搭機，包含李俊昊、LE SSERAFIM、Allday project、Straykids等韓星，7日上午分兩批離台。

粉絲說：「我們看完演唱會就過來了，(最期待看到哪位)CORTIS，要看那個CORTIS。」BTS師弟團，CORTIS出道沒多久，人氣不斷高漲，五名成員一現身機場，歌迷全嗨翻，台灣長大的團員趙雨凡領路，一路揮手打招呼，後面緊跟安乾鎬等人。

其實CORTIS出道以來，所到之處幾乎都會被粉絲追逐，這次在小港機場秩序良好，被國外網友稱讚是最安全的機場路，粉絲說：「其實原本很累，看到他們就都沒有了，他跟大家都有揮手到，特別的好。」等了這麼久終於近距離見到偶像一面，雖然只有幾秒鐘，但對粉絲來說一切都值得。

原始連結







更多華視新聞報導

朴寶劍.IU.IVE現身小港機場 上百名粉絲熱情送機

「苦盡柑來遇見你」！ 朴寶劍.IU.崔代勳.文素利齊聚AAA

高雄AAA首波演員名單曝光！ 《苦盡柑來》IU、朴寶劍確定「合體來台」

