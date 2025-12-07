朴寶劍.IU.IVE現身小港機場 上百名粉絲熱情送機

高雄市 / 綜合報導

昨(6)日AAA典禮結束後，不少粉絲，直奔小港機場，徹夜守候，要目送偶像搭機，凌晨四點大廳一開放，現場瞬間湧入上百名歌迷，一早，男星朴寶劍、南韓國民女神IU、女團IVE等人，在粉絲簇擁下離開，機場瞬間變成小型見面會。

穿著羽絨外套，頭戴黑色毛帽，南韓演員朴寶劍，清晨現身小港機場，準備搭機離台，和兩側粉絲們熱情打招呼，現場尖叫聲不斷，離開前不忘和粉絲揮揮手，大家也熱情回應送男神離開，另外女神IU穿黑衣戴黑帽低調現身機場，親切與粉絲互動還有女團IVE六名成員也來到機場。

廣告 廣告

張員瑛走在前面，而粉絲們拿著應援小物，徹夜守候，粉絲說：「來等IVE，兩點多來，很多人啊，我也是為了IVE，(排隊沒用)，後面，機場燈打開，全部人砰。」

今(7)日凌晨3點，已經有上百位粉絲，在出境大廳外等候，直到四點，大廳開放，粉絲說：「排得進去嗎。」粉絲一窩蜂，瞬間湧入出境大廳，凌晨4點半，已經聚集約250人，有些人看完AAA，整夜沒睡，直奔機場，要來送偶像搭機，還有粉絲相當用心，用韓文手寫看板，暖心提醒偶像不要生病。

粉絲說：「我看完演唱會就過來，大概12點，等了大概8個小時，(最期待看到哪位)CORTIS，凌晨兩點來排，要看CORTIS。」隨後LESSERAFIM、Allday project、TWS隊長申惟，也陸續抵達機場。

大家紛紛拿起手機拍照，現場氣氛高漲，粉絲熱情目送偶像，韓星們也在粉絲簇擁下離台，機場變成小型見面會，短暫的幾秒鐘的回憶，卻永遠留在粉絲心中。

原始連結







更多華視新聞報導

AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席

高雄週末好熱鬧！ AAA頒獎典禮.白沙屯媽都來了

AAA將登場！韓星雲集降臨高雄 粉絲湧機場接機

