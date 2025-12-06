朴寶劍AAA前任大集合！剛和IU拿情侶獎 又和金裕貞、惠利放閃

朴寶劍今天連續和金裕貞（左圖右）及IU拿下情侶獎。翻攝STARNEWS

韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）今（6）日在高雄世運主場館登場，今天獲得年度男演員等大獎的朴寶劍，典禮還幫他集齊了3位「另一半」，包括《請回答1988》的惠利、《雲畫的月光》的金裕貞以及新劇《苦盡柑來遇見你》的IU，朴寶劍還連拿2座情侶獎。

朴寶劍久違地與金裕貞合比愛心。翻攝STARNEWS

今晚的典禮先是頒了最佳情侶獎給IU、朴寶劍，沒想到典禮尾聲主辦單位又頒出「10週年傳奇CP獎」，由9年前曾合作古裝劇《雲畫的月光》的朴寶劍和金裕貞拿下。兩人相隔多年再度同框領情侶獎，顯得有些害羞，不過隨即找回當年默契，對著鏡頭比愛心，甜度爆表。

惠利今晚被cue撒嬌。翻攝LINE TV

此外，戲約滿檔的朴寶劍，今晚還有另一位螢幕CP惠利也在現場，朴寶劍在得獎時還不忘宣傳《請回答1988》即將推出10週年綜藝，朴寶劍今晚也被網友戲稱「前任大集合」，成為典禮花絮。



