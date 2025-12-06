朴寶劍AAA花車繞場超暖！全場唯一站起來送飛吻 IU登場美翻了

IU（右圖）壓軸登上AAA紅毯，朴寶劍起身送飛吻讓全場粉絲嗨翻天。翻攝STARNEWS、讀者提供

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，明天還有「ACON 2025」音樂節輪番登場，兩天活動台灣觀眾都可透過三立都會台或是LINE TV觀看直播。今天下午2點藝人們開始登上紅毯，等到壓軸的IU及朴寶劍登場時，更是引爆5萬人尖叫聲。

IU今以演員之姿出席AAA頒獎典禮。翻攝STARNEWS

IU及朴寶劍今年都以《苦盡柑來遇見你》再創演員事業高峰，該劇除了劇中夫妻倆受邀出席，包括李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，今天都將登上AAA盛會。而寵粉出名的朴寶劍，今天坐著高爾夫球車繞場時，更是直接站起來送上飛吻，照顧到遠方坐在看台區的粉絲們，全場嗨翻。

朴寶劍看到遠方的粉絲特意站起來揮手寵粉。讀者提供

朴寶劍大方送上飛吻。讀者提供

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，由於是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，所以兩天的演出除了偶像輪番登台獻唱，更少不了今年熱播的夯劇演員。該典禮曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦，今年10週年首度移師台灣，並選定在能容納5萬觀眾的高雄世運主場館登場。

今年的卡司除了IVE張員瑛、2PM出身的男神李俊昊擔綱主持人，出席典禮的陣容更是星光熠熠，包括夯劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍、李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，以及《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞、《我的完美秘書》李浚赫、《外傷重症中心》秋泳愚，就連日本男神佐藤健都受邀出席。

偶像部分則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等團體，金曲歌王林俊傑也將登場。

只是美中不足的是，新人男團AHOF的中國成員張帥博，人氣正夯的TWS中國成員韓振以及日本饒舌歌手CHANMINA，陸續發布因「健康因素」確定缺席的消息，演出陣容有所異動。而今天的AAA共有23組歌手，還預計有跨界的合作舞台，預計典禮時長約300分鐘，令歌迷十分期待。



