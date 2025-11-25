朴恩惠見面會突被粉絲舔手嚇壞 經紀公司正式回應

啦啦隊女神朴恩惠。(圖／翻攝自3un._.hy3 IG)

韓籍啦啦隊成員朴恩惠近年來台發展，加入台北伊斯特啦啦隊後人氣逐漸攀升。然而，近日她在YT會員限定的線下見面會上遭遇突發狀況，引發粉絲圈與網路社群高度討論。活動中，一名粉絲竟舔她的手，爭議動作立即被罵翻，對此，朴恩惠也出面回應這件事。

朴恩惠經紀公司OM娛樂25日在IG限動說明事發經過，提到24日在YT頻道會員見面會上，朴恩惠在為粉絲調製燒啤時，因氣泡湧出沾到手，她本能地甩手想將泡沫甩掉，當下卻出現一名粉絲抓住朴恩惠的手，以口部接觸其手部，讓朴恩惠當下相當驚嚇。之後這名粉絲主動聯繫經紀人，並未自己的脫序行為道歉，「恩惠考量到對方事後真誠致歉並展現悔意，並未在第一時間選擇提告。在心情平復後，也選擇原諒對方。」

OM娛樂在聲明中重申，藝人安全永遠是公司最優先考量，只要藝人感到任何不適，公司都會站在最前線全力捍衛其權益，不會容忍任何侵犯藝人界線的行為。此外，經紀公司也會持續關注該名粉絲的後續舉動，必要時將採取進一步措施。公司承諾，加強活動現場動線與互動規範，確保藝人與粉絲都能在安全、舒適的環境中交流。

最後，OM娛樂也向所有支持者喊話，希望粉絲在參與應援與互動活動時，務必尊重界線、遵守規範。公司感謝外界的關心與提醒，並表示將從此次事件中汲取教訓，持續提升安全管理，盼未來不再發生類似情況。此次突發事件雖已落幕，但引發的討論仍持續延燒，也讓大眾再次關注到偶像與粉絲互動時的界線與安全議題。

