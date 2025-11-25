朴恩惠見面會遭狂粉吮指！當場嚇壞「吸手男公開道歉了

娛樂中心／綜合報導

韓國籍啦啦隊女神朴恩惠加入職排台北伊斯特啦啦隊後，受到不少網友關注。日前朴恩惠在啦啦隊見面會過程中，竟然遭到一名男粉絲公開舔手，讓她當場崩潰尬笑。事後不少粉絲對該男性的騷擾行徑大為不滿，朴恩惠經紀公司也發出聲明，表示不會提告，而該名狂粉事後也在社群上公開道歉。

在事發影片中可見，朴恩惠在替粉絲調製燒啤時，因啤酒氣泡噴到手，她在甩手過程中竟有粉絲上前，用嘴將啤酒泡舔掉。噁心過程全被鏡頭拍下，更讓朴恩惠當場不知所措，只能尬笑應對。對此，不少網友大為不滿，批判「噁心越界」、「嚴重侵犯人身界線」、「應該永久禁粉」。朴恩惠經紀公司指出，該粉絲在活動結束後，立刻主動聯繫經紀人，為自己的脫序行為致歉。經紀公司表示，藝人雖然受驚嚇，但基於對方真誠道歉，並未在第一時間提告。



調製燒啤卻被粉絲吸手！「哈妮女神」嚇壞，經紀公司回應了。（圖／翻攝Threads @nayen_69）

一名自稱是該粉絲的男子也在 Threads 上發文指出：「我在此就昨日（11／24）於活動現場所發生、由我造成的嚴重不當行為，向朴恩惠小姐、其經紀公司團隊，以及所有受到此事件影響的粉絲與工作人員，正式致上最深切的歉意。在活動中，我因現場氣氛，誤以為有趣，做出了明顯逾越界線的惡趣味行為，侵犯了他人的身體自主權，造成朴恩惠小姐受到驚嚇與極度不適。這樣的行為完全不可原諒，也違反了最基本的尊重、禮貌與公共場合的互動原則，我深感羞愧，並負起全部責任。」

該名狂粉事後公開道歉。（圖／翻攝當事男子Threads）









他續指：「我深刻反省並承認，無論出於什麼情緒或趣味，我都沒有任何理由或立場做出如此越界的舉動；啦啦隊藝人也是值得被尊重的個體，活動中的每一項互動都必須建立在『同意』與『界線』之上。我的行為不僅傷害了當事人，也破壞了活動現場的安全與秩序，讓原本應該是愉快的場合蒙上陰影。對於因此承受驚嚇、壓力與困擾的朴恩惠小姐，我再次表達最誠懇、無條件的歉意。對於必須應對後續處理、承受外界輿論壓力的經紀公司及工作人員，我也深深道歉，因為這本不該是他們需要承擔的後果。」

















《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

