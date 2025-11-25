朴恩惠遭粉絲舔手嚇壞！ 經紀公司發聲明：絕不容忍

韓籍啦啦隊女神朴恩惠來台發展，先後為台北戰神啦啦隊Taishin Wonders、伊斯特啦啦隊TOKKI CUTIE應援，斬獲不少粉絲，不過日前她參加YT頻道的粉絲見面會時，卻遭一名粉絲抓住手，對方還用嘴巴觸碰她，引發軒然大波；對此，經紀公司也發布聲明，透露該名粉絲已在第一時間道歉。

朴恩惠 遭粉絲以嘴巴觸碰 。（圖／翻攝自IG）

朴恩惠昨天晚間出席YT頻道的粉絲見面會，過程中化身店員，幫大家調製燒啤，不過氣泡卻沿著玻璃瓶婉如噴泉般溢出，然而就在這時，一名粉絲卻突然衝出來抓住她的手，還直接用嘴巴吸掉她手上的泡泡，這一幕也被人拍下上傳社交平台，引發爭議，不少人都覺得這樣的行為實屬不妥。

對此，朴恩惠的經紀公司OM娛樂在活動結束後表示，這樣的行為造成當事人強烈不適，亦屬明確侵犯身體界限之不當行為，公司負責同仁當時亦在現場，因情況突然發生，當下震驚並未及時制止，對此深感遺憾。

OM娛樂今天凌晨也再度發布聲明，事後該名粉絲第一時間主動聯繫經紀人，為自己脫序的行為表達歉意，朴恩惠考量到對方事後真誠致歉並展現悔意，並未在第一時間選擇提告，心情平復後也選擇原諒對方。

OM娛樂強調，始終將藝人的安全與感受放在最優先的位置，只要藝人感到任何不適，OM娛樂都會毫不猶豫地站在最前線，為藝人奮戰到底，對任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍，並會持續關注並評估該名粉絲後續的行為。

OM娛樂呼籲，希望所有粉絲在參與活動時，共同遵守界線，避免類似的事情再次發生。

