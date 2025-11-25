朴恩惠遭「舔手」嚇壞！狂粉道歉了 經紀公司發聲：選擇原諒不提告

台北伊斯特啦啦隊韓籍成員朴恩惠。翻攝自IG



韓籍啦啦隊成員朴恩惠（Park Eun-hye）今年來台加入台北伊斯特啦啦隊，人氣快速攀升，未料她日前現身見面會時，竟遭到瘋狂粉絲「當場舔手」，離譜畫面曝光後引發外界譁然、群起撻伐。事後該名粉絲發文道歉，朴恩惠的經紀公司和她本人也相繼發聲。

朴恩惠的經紀公司指出，當時她在台上親自為粉絲調製燒啤，過程中啤酒氣泡濺到手，她本能甩手之際，竟有一名粉絲突然衝上前用手緊抓住她的手，並低頭以舌頭舔她的手部，讓她當場嚇傻，場面瞬間失控。現場影片曝光後，大批網友痛批「噁心越界」、「嚴重侵犯人身界線」、「應該永久禁粉」。

廣告 廣告

該名粉絲稍早在Threads發布長文，坦承行為嚴重脫序，「我自以為有趣，做出侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐極大不適，這完全不可原諒。」他向朴恩惠、經紀團隊、工作人員及所有粉絲正式道歉，承諾將完全配合任何後續處置，並願意承擔所有責任。他也呼籲外界勿波及無辜粉絲與公司，表示「所有錯誤皆由我一人造成。」

朴恩惠所屬的OM娛樂也發布聲明，完整還原事發經過，指出該粉絲在活動結束後立刻主動聯繫經紀人，為自己的脫序行為致歉，並提及「恩惠確實受到驚嚇，但她在心情平復後，考量對方真誠道歉並展現悔意，選擇原諒，未在第一時間提告。」

OM娛樂強調，始終將藝人的安全與感受放在最優先的位置，對任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍，並會持續關注並嚴格評估該名粉絲後續行為，同時承諾將完善現場動線、加強互動規範，避免事件重演。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝