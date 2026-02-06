朴恩斌直播出事！棒球選手要求以「禹英禑方式說話」被狠嗆

女星朴恩斌憑藉韓劇《非常律師禹英禑》演技備受大眾肯定。（圖／翻攝自朴恩斌 IG）





童星出身的朴恩斌演技一直備受肯定，特別是在韓劇《非常律師禹英禑》的表現，更是被大眾肯定，即便播出已經快4年仍是經典。豈料，近日朴恩斌直播時候，韓國棒球選手李主形（音譯，이주형）留言寫下「請用禹英禑的說話方式」，結果引發了爭議。

女星朴恩斌近日透過IG直播和粉絲互動。（圖／翻攝自朴恩斌 IG）

女星朴恩斌近日透過IG直播和粉絲互動。（圖／翻攝自朴恩斌 IG）

朴恩斌近日在IG直播和粉絲互動時，李主形留言寫下「請用禹英禑的說話方式」，雖然當下朴恩斌沒有做出回應，但該留言依舊被許多網友看見批評李主形的同時，也呼籲外界不要提出這種要求，對於患者們是另一種形式的傷害，而李主形所屬培證英雄隊（Kiwoom Heroes）也因此事出面道歉。

廣告 廣告

事實上，朴恩斌過去受訪時後，就提及不要模仿，「模仿真實的自閉症人士是絕對的禁忌，不能把他們的模樣當作工具來使用。」



【更多東森娛樂報導】

●以結婚為前提交往！韓國影帝河正宇 認愛小11歲車貞媛

●男星拍吻戲疑有生理反應 網喊：人紅是非多

●《豆腐媽媽》替身墜樓收病危 家屬控沒保險、沒道歉

