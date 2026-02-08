朴恩斌直播 韓職球星要求「模仿禹英禑」挨批

曾在韓劇《非常律師禹英禑》完美詮釋自閉症患者的人氣女星朴恩斌，4日開啟IG直播和粉絲們互動。（圖／翻攝自朴恩斌IG）





曾在韓劇《非常律師禹英禑》完美詮釋自閉症患者的人氣女星朴恩斌，4日開啟IG直播和粉絲們互動，沒想到韓國職棒培證英雄隊的球員李主形在直播中留言，要求朴恩斌用禹英禑的說話方式說話，被網友認為非常不恰當，迅速在社群平台發酵，引起撻伐。

韓國人氣女星朴恩斌，之前在戲劇《非常律師禹英禑》中，完美詮釋自閉症患者，演技大受好評，沒想到在她4日的直播中，有一名職棒球星留言給朴恩斌，寫著請用禹英禑的說話方式，讓氣氛降到冰點。

因為朴恩斌，曾接受媒體採訪，指出自己對禹英禑這角色是抱持尊敬又謹慎的態度，單純的模仿自閉症人士是所有演員，不該跨越的倫理界線，強調自己絕對不會去模仿。

雖然朴恩斌並沒有針對這則留言做回應，但大批粉絲炸鍋，並認出留言的帳號正是韓國職棒培證英雄的外野手李主形。而根據韓國媒體報導，在輿論越演越烈下，球團緊急回應，李主形並非有意留言，本人已意識到自己的錯誤，未來會加強管理。



