朴敏英乘滑翔翼火車便當抱男星 他嘆：平靜被打破了

有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。

劇中，朴敏英在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」，韓國觀眾更笑稱她是「朴凱瑞」，致敬美國喜劇天王金凱瑞。朴敏英以細膩與誇張兼具的表現，將角色的瘋癲與智慧完美融合，成功顛覆過往浪漫劇女神形象。

劇中尹怡朗與明求浩（朱鐘赫 飾）的互動更是笑料與火花兼具，被形容像《湯姆貓與傑利鼠》般「鬥智又鬥心」。在一場明求浩決定離隊、想回歸平靜生活的戲中，尹怡朗竟然乘著滑翔翼現身，直接落入他懷中。本以為是浪漫重逢，卻換來他無奈的一句：「自從你闖進我的人生，平靜就被打破了。」兩人一來一往的節奏充滿張力與喜感，朴敏英靈動的表情與情緒轉換再次成為亮點。

以「以惡制惡」為主題的戲劇題材向來深受全球觀眾喜愛。改編自人氣日劇《信用詐欺師JP》的韓版《行騙天下KR》，延續原作的「慾望」與「金錢」核心，劇情共分為七個篇章，故事的源頭是一樁25年前的神祕綁架案，講述天才詐欺師尹怡朗與夥伴詹姆斯（朴喜洵 飾）、明求浩組成黃金三人組，透過一連串縝密設計的詐騙計畫揭開財閥黑幕與慈善詐欺等社會陰暗面。還有宋智孝、李鳳輦、鄭雄仁、李伊庚、路雲、金善映、吳娜拉、尹彩暻、Yura等實力派與人氣演員驚喜客串，為故事增添亮點。《行騙天下KR》將於12/5起，平日晚間七點，龍華偶像台MOD353全台首播。

