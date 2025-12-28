朴敏英維持好膚質秘訣！保養袋好物一次看

（圖／IG@rachel_mypark）

韓國女星 朴敏英 以清新氣質和完美肌膚著稱，不僅演技備受肯定，她的膚質更是許多粉絲心中的女神範本。除了固定的護膚程序，她曾在訪談、雜誌專訪以及 Vlog 中透露，維持好膚質的秘密之一，就是隨身攜帶的保養袋，讓她在飛行或長時間外拍時，也能隨時照顧肌膚。





首先，保濕噴霧是朴敏英保養袋的必備品。她常在飛機、拍攝現場或冷氣房裡噴水補水，不僅臉部，手部或脖頸也能得到滋潤。她曾分享，保濕噴霧能隨時提振肌膚狀態，保持紅潤氣色，是長時間工作或旅行的好幫手。

精華液也是她隨身保養袋中的重要角色。朴敏英會攜帶小瓶裝的玻尿酸或美白精華，方便隨時補充肌膚養分。即使在拍戲或通告之間，肌膚也能維持光澤與透亮感。對她來說，精華液是集中保養的小法寶，隨時隨地給肌膚加分。





保濕面霜或乳液同樣不可或缺。朴敏英會依照季節與場合選擇輕薄或滋潤款，特別是在飛機或暖氣房中，這能避免肌膚乾燥或脫皮。她認為，只要肌膚有足夠水分，即便簡單的妝容也能呈現自然光澤。





此外，防曬霜也是她隨身必備。即便只是短暫外出，她也會補擦防曬，保護肌膚免受紫外線傷害，避免膚色暗沉。對朴敏英而言，防曬是保養袋中不可忽略的一環。





最後，護唇膏也是她的日常必需品。在長時間戴口罩或拍戲時，嘴唇容易乾裂，護唇膏能保持水潤，讓她隨時保持好氣色。





朴敏英的保養袋重點其實很簡單：保濕、修護、防護。她不追求複雜或超貴的產品，只要隨時補水、照顧好肌膚基本狀態，就能維持女神肌。對粉絲來說，這份清單超實用，也證明想要好膚質，其實日常小習慣最重要。



