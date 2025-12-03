朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用「臉」演戲
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。尤其在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。
朴喜洵在《行騙天下KR》中飾演三人團隊的精神支柱詹姆斯，是尹伊朗不能或缺的好助手，智慧又幽默，與以往的酷帥沉重形象截然不同，展現了他出道35年來最令人驚豔的演技變身。劇中他百變且前衛的造型令人印象深刻，其中最令他難忘的是戴上厚框眼鏡、綠色「豬哥亮頭」假髮，再配上誇張暴牙。他說：「有些角色的化妝裝扮耗時超過六個小時，甚至連導演都認不出我。」當他以全新造型出現時，工作人員臉上的驚喜與讚嘆，讓他非常有成就感。
朱鐘赫因在《非常律師禹英禑》中欺負朴恩斌而被觀眾印象深刻，而這次在《行騙天下KR》中，他飾演三人詐騙集團裡的單純傻瓜。令他印象最深刻的是扮演女生的角色，化妝耗時約兩個半小時，戴上黑長髮、穿上黃色皮草外套，搭配凸顯曲線的迷你裙，化身擁有娃娃般美貌的美妝網紅「面具女郎」，造型比女生還漂亮。他說：「穿上高跟鞋後身高竟達190公分，加上喉結明顯，行動與表達都受到限制。我需要小心調整走路姿勢與說話方式，克服種種不便，挑戰極高。」
三位主演在劇中各自挑戰多達36種身分，從荷官、空服員、醫生到偶像明星，造型與性格百變，展現驚人的可塑性與角色轉換力。劇情橫跨非法賭場、假公益詐財、醫療爭議、美容產業亂象、勞工壓榨、媒體霸凌、虐童等多項社會議題，兼具娛樂張力與現實深度。劇中還有宋智孝、李鳳輦、鄭雄仁、李伊庚、路雲、金善映、吳娜拉、尹彩暻、Yura等實力派與人氣演員驚喜客串，為故事增添亮點。觀眾將隨著三人組在詐騙與反詐騙之間的角力，見證他們如何聯手、反目、再度聯合對抗更大的陰謀，揭開尹怡朗精密算計背後的秘密。劇中金句如「犯罪的人不能等死後才下地獄，要讓他們在現世嚐到地獄的滋味」，更深化了作品的情感張力與正義反思，使整部劇既刺激又充滿共鳴。《行騙天下KR》將於5日起，平日晚間七點在龍華偶像台MOD353全台首播。
