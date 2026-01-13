朴敘俊《等待京道》遭指外遇男 忍淚開口「好好分手吧」惹淚崩

朴敘俊、元志安主演的韓劇《等待京道》上周播出大結局，寫下自身收視新高，以全國平均4.7%畫下圓滿句點。談到飾演深情又內斂的娛樂線記者「李京道」，朴敘俊感性表示，這部作品幾乎定義了他整個2025年，「我的2025，是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。那是一個被我用力珍藏的、非常珍貴的季節。」

《等待京道》朴敘俊和元志安最後的感情走向令觀眾揪心到最後一刻。（圖／Hami Video）

過去朴敘俊曾在《三流之路》中，完美詮釋普通年輕人迷惘、不安卻仍努力撐下去的模樣，讓不少觀眾在角色身上看到自己的影子；在《金秘書為何那樣》中，則把霸氣卻懂得示弱的成熟戀愛演得輕鬆自然，成功奠定「收視保證」的地位。

雖然同樣屬於浪漫題材，《等待京道》走得更貼近現實，也是朴敘俊近年哭戲最多、情緒最為虐心的一部作品。他的哭戲幾乎都不是爆發型，而是卡在喉嚨裡的壓抑情緒，讓觀眾很容易聯想到自己在現實中「忍住不哭」的瞬間，「那些為了詮釋京道而曾經極度孤單、痛苦的時刻，以及比任何時候都幸福的瞬間，如今都能夠被我用『感謝』這一個詞，安靜地整理、珍藏起來。」

《等待京道》朴敘俊表示每次有不同的作品，都會因此發現不同的自己。（圖／Hami Video）

飾演女主角「徐智友」的元志安，以《魷魚遊戲》配角打開知名度，年僅26歲卻透過層層堆疊的情感演出，完整詮釋角色橫跨18年的生命歷程，從青春的悸動、失落與體悟，到30歲後半重新選擇愛的勇氣，展現出穩定而深刻的存在感。她在劇終後也感謝大家一路支持京道與智友，並期盼這部作品在完結之後，仍能以溫柔而安靜的方式留在觀眾心中，「成為可以讓人暫時停下來、好好休息的一段故事。」

《等待京道》大結局掀起高潮，朴敘俊與元志安飾演的舊愛終於解開第二次分手的誤會，決定再次走向彼此，沒想到命運卻再度開了玩笑，一則八卦報導將他汙衊成導致元志安離婚的「外遇男」。為了守住心愛的人，朴敘俊選擇親手斬斷這段感情，他緊握顫抖的拳頭、紅了眼眶，用幾乎快要潰堤的聲音說出那句：「我們好好分手吧。」三合三分的愛情讓觀眾的心也跟著反覆被撕扯。

