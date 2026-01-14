朴敘俊三度分手前女友！「忍住不哭」超催淚 網讚：眼淚王子認證

記者林汝珊／台北報導

韓劇《等待京道》由朴敘俊、元志安主演，談到飾演深情又內斂的娛樂線記者「李京道」，朴敘俊感性表示，這部作品幾乎定義了他整個2025年，「我的2025，是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。那是一個被我用力珍藏的、非常珍貴的季節。」

朴敘俊被讚眼淚王子。（圖／Hami Video提供）

朴敘俊直言透過這個角色，他不只完成了一次表演，更完成了一次自我對話：「每次遇到新作品，都會發現不一樣的自己，但這一次特別明顯，京道讓『作為人的朴敘俊』往前走了一步，也變得更堅實了。」

《等待京道》大結局掀高潮，朴敘俊原本與元志安飾演的舊愛終於解開第二度分手的誤會，決定再次走向彼此，沒想到命運再度開玩笑，一則八卦報導將他汙衊成導致元志安離婚的「外遇男」。為了守住心愛的人，朴敘俊選擇親手斬斷這段感情，他緊握顫抖的拳頭、紅了眼眶，用幾乎快要潰堤的聲音說出那句：「我們好好分手吧。」三合三分的愛情讓觀眾的心也跟著被反覆撕扯，粉絲紛紛留言直呼：「朴敘俊真的太會演了，明明沒有大哭，卻讓人眼淚停不下來」、「根本眼淚王子認證，哭戲看得心好痛」。《等待京道》已在Hami Video全台獨家上架。

