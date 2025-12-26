朴敘俊停工1年重新找回表演熱情 元志安想飛奔來台灣旅行

朴敘俊（左）和元志安在《等待京道》中重逢後展開既心酸又真摯的戀情。（Hami Video提供）

韓劇男神朴敘俊時隔1年回歸小螢幕新劇《等待京道》，搭檔女《魷魚遊戲》短髮鼻環妹元志安，2人近日接受台灣媒體書面訪問，曾多次來台宣傳的朴敘俊，對夜市與在地美食印象深刻，直言若有機會再訪，比起觀光景點，更想走進更貼近日常生活的地方，感受台灣真實而自然的氛圍，元志安則笑說，台灣已成為她目前最想去旅遊的地方，如果現在能夠放一段長假的話，會立刻前往，也喊話粉絲推薦給她必逛的景點。

朴敘俊飾演的報社娛樂組副組長「李京道」和元志安則飾演財閥千金「徐智友」在劇中是一對曾兩度分手的前任愛侶，因女方離婚而再度重逢，喚醒過去相愛也傷痛的記憶。朴敘俊透露，並未刻意在外型上區分角色不同人生階段，而是透過聲音、說話方式與情感層次的細微調整，逐步堆疊角色深度，在詮釋20多歲的京道時，刻意提醒自己不要「演得太年輕」，而是貼近真實年齡可能擁有的情感狀態，30多歲的京道，則是一個習慣把情緒累積在心裡、不輕易外露的人，情感表達自然轉為內斂。

朴敘俊在劇中挑戰20歲年齡跨度的演技。（Hami Video提供）

朴敘俊也提到，京道是個不太用言語表達情緒的角色，所以相較於台詞，他更在意沉默的長度、呼吸的節奏，以及視線停留的方向等基礎表演元素，「與其把情緒放大呈現，我更希望透過場面的密度與節奏，讓角色內在的『溫度』自然傳達給觀眾。」該劇也是朴敘俊暫停演戲1年後的回歸之作，他說，正是在重新找回表演熱情的時刻，這部貼近日常、容易引發共鳴的作品吸引了自己，「能夠橫跨20多歲到30多歲後段班的人生階段，與角色一起走過時間、一起思考人生，對我來說非常有意義。」

首次合作，朴敘俊回憶，從選角階段起就對智友的人選充滿期待，第一次見到元志安時，她身上的氣質幾乎與自己想像中的角色重疊，2人在拍攝現場彼此信任、互相依靠，也慢慢建立起默契，元志安則說，能近距離觀察朴敘俊作為前輩的狀態，是這次合作中最難忘的部分，「他成熟、穩定，讓人自然而然產生信任感。」尤其是在拍攝節奏緊湊的情況下，朴敘俊精準的臨場反應與快速抓住場面重點的能力，讓她在表演上獲益良多。

元志安在劇中飾演服飾業財閥二代徐智友。（Hami Video提供）

元志安也分享此次挑戰已婚女性、財閥二代的複雜角色設定，她坦言，這些身分對自己而言全然陌生，只能透過想像慢慢建立角色，真正困難的，反而是如何讓智友那些連自己都無法預測、甚至顯得危險不安的行為，自然地存在於故事之中，「作為演員，我能做的第一件事就是盡可能把劇本中的人物當成自己的故事來理解、去感受」，她形容智友是一個充滿自由能量的人，尤其在愛情裡，會展現出與其他關係截然不同的面貌，「她因為愛而變得更坦率、更自由，這正是我覺得她最迷人的地方。」

最後，問及現實生活中，是否也有讓2人覺得「等待本身也很有意義」的時刻？對朴敘俊而言，現在的人生階段，更珍惜那些需要時間慢慢累積、不必急於求成的關係，而元志安則用輕鬆的方式形容，直呼「等待吃飯的時候」反而最有意義，笑說「小時候真的無法理解為什麼要排隊等美食，但現在反而懂了那種等待的甜美，肚子最餓的時候，吃到的飯往往最美味。」《等待京道》每週六、日於Hami Video更新。

