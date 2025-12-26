朴敘俊停工1年 《等待京道》找回熱情

韓劇男神朴敘俊時隔1年回歸小螢幕，在主演新劇《等待京道》搭檔《魷魚遊戲》短髮鼻環妹元志安，曾多次來台宣傳的朴敘俊，對夜市與在地美食印象深刻，直言若有機會再訪，更想走進更貼近日常生活的地方，感受真實、自然的氛圍，元志安則笑說，台灣已成為她目前最想去旅遊地方，若現在可放長假，會立刻前往，也喊話粉絲推薦必逛的景點。

《等待京道》每周六日於Hami Video更新。2人飾演一對曾兩度分手、因女方離婚再度重逢的前任戀人，朴敘俊透露，並未刻意在外型上區分角色不同人生階段，而是透過聲音、說話方式與情感層次的細微調整，逐步堆疊角色深度，他強調，詮釋20多歲時提醒自己不要「演得太年輕」，而30多歲時則更習慣將情緒藏在心裡，情感表達自然轉為內斂。

廣告 廣告

該劇也是朴敘俊暫停演戲1年後的回歸之作。他表示，正是在重新找回表演熱情的時刻，這部貼近日常、容易引發共鳴的作品吸引了他。

首次合作元志安，朴敘俊從選角階段便充滿期待，而元志安也直言，朴敘俊作為前輩，成熟穩定的氣場與精準的臨場反應，讓她在表演上受益良多。