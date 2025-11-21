朴敘俊再接愛情劇！首波預告甜到爆 「要睡一起嗎」還原心動瞬間

朴敘俊新劇《等待京道》即將上線，觀眾超期待他睽違7年的愛情劇新作。Hami Video提供

「浪漫喜劇王子」朴敘俊繼《金秘書為何那樣》後，睽違7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》將於12月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家播出。

《魷魚遊戲2》帥女元志安化身財閥千金

朴敘俊（左）和元志安在劇中是彼此歷經兩次分手的初戀，意外重逢。Hami Video提供

該劇描繪一對曾在20歲與28歲時兩度相戀又分手的戀人，再相遇時掀起情感漣漪。朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心。也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希望觀眾每週都能期待《等待京道》。」

廣告 廣告

以《魷魚遊戲2》中率性短髮與鼻環造型爆紅的元志安，因幫助被霸凌的參賽者，即便第二季就領便當，第三季仍聽到她的名字「世美」貫穿整齣戲，可說是靈魂配角。這次她在《等待京道》中飾演出身財閥千金的「徐智友」，雖然擁有耀眼外表與背景，卻背負無法對人傾訴的孤寂，直到遇見朴敘俊飾演的初戀「李京道」，生命因此產生劇烈變化。元志安表示：「智友因為京道而改變，這是一部能清楚看出時間段落與角色成長的作品，希望觀眾能看到她不同時期的樣貌。」

朴敘俊、元志安甜演初戀心動畫面

朴敘俊（右）和元志安相差約11歲，但看起來相當登對。Hami Video提供

首波預告率先公開兩人「不平凡的初戀」，畫面重回20歲的春天，粉色氛圍與唯美構圖充滿青春氣息。兩人肩並肩在公車裡共用耳機聽音樂，然而氣氛浪漫正濃時，徐智友突然拋出一句：「我們要睡一起嗎？」讓李京道瞬間慌了神。醉酒後的她還直接撫摸對方頭髮，坦率直球：「我們不是差點一起睡的關係嗎？」甚至口出狂語，讓李京道又氣又慌。

多年後的第三次重逢，她更主動要求：「我的離婚新聞就由你來寫吧！」李京道無奈抱怨：「她就不能安靜過日子嗎？」但即使朋友勸他放下，仍忍不住幫她辯護：「她其實人很好。」舊愛糾葛與命運羈絆，讓人好奇兩人將走向何方。

朴敘俊在新劇化身娛樂記者。Hami Video提供

Hami Video獨家韓劇接力播

《等待京道》講述朴敘俊飾演的報社娛樂組副組長「李京道」，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，再次被命運糾纏。《等待京道》12月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家播出。

另外，Hami Video也將於12月19日起每週五晚間全台獨家首播韓劇《Love Me》，演員陣容包括徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗與TWICE成員多賢等人，是一部橫跨世代的浪漫情感劇。



回到原文

更多鏡報報導

宋慧喬青龍獎影后「0票」陪跑 缺席紅毯內幕公開

《模範計程車3》今晚開播！多國卡司助陣亮點搶先看 李帝勳有感車子升級：追逐戲更帥

玄彬孫藝真封帝后惹議！青龍獎收視爆冷 評審票數曝：靠網友票逆轉勝