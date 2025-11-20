朴敘俊回歸浪漫喜劇 搭擋《魷魚遊戲2》女星上演「不平凡初戀」

朴敘俊相隔7年再度回歸浪漫喜劇。（圖／Hami Video提供）

朴敘俊繼《金秘書為何那樣》後，相隔7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》將在Hami Video全台獨家播出。該劇描繪一對曾在20歲與28歲時兩度相戀又分手的戀人，再相遇時掀起情感漣漪，朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心，也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希望觀眾每週都能期待《等待京道》。」

以《魷魚遊戲2》中率性短髮與鼻環造型爆紅的元志安，因幫助被霸凌的參賽者，即便第二季就領便當，第三季仍聽到她的名字「世美」貫穿整齣戲，可說是靈魂配角。這次在《等待京道》中飾演出身財閥千金的「徐智友」，雖然擁有耀眼外表與背景，卻背負無法對人傾訴的孤寂，直到遇見朴敘俊飾演的初戀「李京道」，生命因此產生劇烈變化。元志安表示：「智友因為京道而改變，這是一部能清楚看出時間段落與角色成長的作品，希望觀眾能看到她不同時期的樣貌。」

朴敘俊與元志安搭檔演出《等待京道》。（圖／Hami Video台提供）

首波預告率先公開兩人「不平凡的初戀」，畫面重回20歲的春天，粉色氛圍與唯美構圖充滿青春氣息。兩人肩並肩在公車裡共用耳機聽音樂，然而氣氛浪漫正濃時，元志安突然拋出一句：「我們要睡一起嗎？」讓朴敘俊瞬間慌了神。醉酒後的她還直接撫摸對方頭髮，坦率直球：「我們不是差點一起睡的關係嗎？」甚至口出狂語，讓朴敘俊又氣又慌。多年後的第三次重逢，她更主動要求：「我的離婚新聞就由你來寫吧！」舊愛糾葛與命運羈絆，讓人好奇兩人將走向何方。

