朴敘俊拉行李箱「強制同居元志安」 裸上身秀腹肌勾引

朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安，主演浪漫韓劇《等待京道》，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢，喚醒過去相愛卻也傷痛的記憶。最新劇情中，朴敘俊索性拖著行李登門，直接「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜 ASMR 吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑。

《等待京道》朴敘俊（右）和元志安化學反應十足，兩人若即若離的關係引起觀眾熱議。（圖／Hami Video）

劇中朴敘俊飾演的「李京道」，在第二次與徐智友（元志安 飾）分手後，人生一路下坡，借酒澆愁到酒精成癮，甚至住院治療。多年後，兩人以 38 歲之姿再度重逢，京道也察覺智友同樣深陷酗酒問題，原本打算保持距離，卻始終放不下她，三不五時登門「騷擾」，邀她散步、吃飯，陪伴日常。直到某晚，智友的前夫突然現身，當場質問兩人關係，京道毫不閃躲、正面回擊：「我正在追求她，而且是全力以赴。」一句話直接宣示主權，不只讓智友當場愣住，也讓觀眾心動指數瞬間破表。

廣告 廣告

《等待京道》朴敘俊（右）為陪伴「前女友」元志安戒酒想盡辦法。（圖／Hami Video）

劇中 20 歲的京道得知，智友送他的 T 恤竟是母親兼差整整一個月才換來的收入，兩人首次正面直視現實差距，愧疚與自責在街頭一次爆發，雙雙失控痛哭。日前這場戲的幕後花絮曝光，朴敘俊哭到全身顫抖，即使導演喊卡後，仍扶著膝蓋久久無法平復情緒。朴敘俊也透露，其實導演在這段有請他回頭看向元志安的方向，「但我當時沒辦法，因為一回頭應該就會想要留住對方。」

《等待京道》每週六、日於 Hami Video 全台獨家播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導