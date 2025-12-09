朴敘俊搭小11歲女演員 吐最擔心的事：外型落差太大
朴敘俊主演的《等待京道》火力全開，甫開播便以「首週甜度爆表」成為年末最熱浪漫韓劇。以人名開場也更凸顯他此次回歸浪漫喜劇的亮眼氣勢，朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安，一同交織出跨越 20、28、38 歲三個人生階段的深情故事。
劇情描述一對戀人年輕時兩度相愛又分手，18 年後命運再次把兩人推到彼此面前。首集節奏明快，元志安先含著眼淚告白「我好喜歡你」，朴敘俊也深情回望坦承，「我加入話劇社，就是因為妳坐在攤位長椅上。」兩人旋即深吻，畫面唯美、情緒濃烈，證明韓劇最擅長的「再見初戀」情感線依然百發百中。
現實中兩人相差 11 歲，朴敘俊坦言原本確實感到壓力，，但見到元志安後完全改觀——她成熟沈穩、表演精準，反而讓他放心投入角色。他笑說自己也努力管理外型，「希望把距離拉回來一點」，展現對角色的高度自我要求。元志安則說，跨越 20 到 30 歲人生階段原本讓她很緊張，但只要跟著前輩節奏，就能迅速找到準確狀態。
劇組原先打算找替身演 20 歲版本，朴敘俊主動請纓，希望從 20 歲一路演到 38 歲，「因為那段人生我親身經歷過，我很想自己演。」最終劇組調整劇本，由他完整呈現角色的成長軌跡。他直言外型壓力很大，但在情感層面非常有把握，「觀眾會相信京道真的存在。」
他詮釋的李京道，是日常無比普通的娛樂線記者，但在愛情裡卻細膩、溫柔、有主見。元志安飾演的徐智友則完全相反，是敢愛敢說的財閥千金，第一集就猛灌京道酒，甚至在操場上直接挑明「不是說睡覺，是嘿咻！」強烈反差製造滿滿化學反應。
