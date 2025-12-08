朴敘俊新戲被財閥千金約「嘿咻」 《等待京道》首集就上演激情戲

韓劇《等待京道》男女主角朴敘俊（左）和元志安發展速度飛快，引起網友熱議。（Hami Video提供）

朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的年末壓軸韓劇《等待京道》上周末正式開播，甜度瞬間突破天際！劇情講述一對在20歲、28歲兩度相戀又分手的戀人，再次相遇後情感全面復燃。首集不僅節奏飛快，元志安先含淚告白：「我好喜歡你。」朴敘俊也深情回應：「我加入話劇社，就是因為妳坐在攤位長椅上。」兩人隨即深吻，畫面唯美、心動拉滿。

現實中兩人相差11歲，朴敘俊坦言開拍前確實感到壓力：「外型看起來差很多，見面前其實蠻擔心的。」但真正碰面後完全改觀：「志安非常成熟，不知道經歷了什麼，但給人一種很有經驗、成熟老練的感覺，讓我放鬆不少。我也很努力管理外型，希望能把距離拉回一點。」

元志安則直言完全不覺得有落差，反而從前輩身上獲得巨大幫助：「我還沒邁入30歲，戲裡要跨越20到30歲人生不同階段很苦惱，但只要跟著前輩節奏，就能找到角色的狀態。」

朴敘俊飾演的「李京道」是再普通不過的上班族記者，面對愛情卻真誠到讓人心動，他形容角色：「細膩、溫柔、有同理心，但也有主見。」元志安飾演的「徐智友」則反差爆棚，明明是財閥千金，卻敢愛敢說、行動力100％。第一集就猛灌京道酒，喝到深夜更直接問他「要不要一起睡？」在操場對躺時更大膽突破尺度問：「笨蛋，不是說睡覺，是嘿咻！」讓朴敘俊當場嚇到眼睛睜大。兩人反差魅力強烈，也讓觀眾狂敲碗後續更多火花。

