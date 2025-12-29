朴敘俊時隔7年回歸愛情劇《等待京道》收視僅3% 《模範計程車3》再破紀錄成「小螢幕霸主」

《等待京道》朴敘俊、《模範計程車3》李帝勳。翻攝JTBC、SBS play

男神朴敘俊（박서준）睽違多年重返浪漫愛情劇，雖然開播前話題不斷，但最新收視成績仍表現低迷。另一邊，由李帝勳（이제훈）領軍的《模範計程車3》（모범택시3）則持續發威，收視率再度刷新自身紀錄，穩坐下半年韓劇龍頭寶座，兩部熱門作品在近日皆因收視數據成為韓網討論焦點。

《等待京道》收視不佳。翻攝JTBC

朴敘俊回歸浪漫題材 《等待京道》收視徘徊3%

由朴敘俊與元志安主演的 JTBC 土日劇《等待京道》（경도를 기다리며），自開播前就因朴敘俊睽違 7 年重拾浪漫愛情劇身分而備受矚目。然而，該劇播出後的收視表現不如預期，根據最新數據，第 7 集收視率仍停留在 3% 左右，相較於首集開播時的 2% 雖有小幅提升，但整體漲幅並不明顯。

在最新的劇情中，男主角李京道（朴敘俊飾）與徐智友（元志安 飾）終於確認了彼此的心意，並正式對外公開戀人關係。即便劇中展現了許多甜蜜的日常互動與過去情感的伏筆，但收視率始終未能突破個位數大關，這也讓外界對於朴敘俊繼製作費高達 700 億韓元的《京城怪物》之後的作品表現持續給予關注。

《模範計程車3》收視再度打破自身紀錄。翻攝SBS play

金道奇回歸大快人心 《模範計程車3》最高收視逼近20%

與此同時，SBS 的熱門續作《模範計程車3》展現了強大的收視號召力。在 27 日播出的第 12 集中，金道奇（李帝勳飾）率領「彩虹運輸」團隊破解二手詐騙組織，並與背後的惡棍勢力展開正面交鋒。精彩的動作戲與懲惡揚善的劇情，讓最高收視率衝上 19.1%，成功刷新該季自身的最高紀錄。

值得注意的是，《模範計程車3》在廣告商最為看重的「20至49歲核心消費族群」收視指標中，最高飆升至 5.57%，奪下 10 月以來全頻道所有節目的綜合冠軍。隨著劇情揭露巨大的犯罪組織實體，預示著金道奇即將前往神祕島嶼展開對決，目前該劇已成為下半年韓劇市場中表現最穩定的作品。



