朴敘俊被汙衊插足婚姻 《等待京道》哭戲超虐心

由朴敘俊、元志安主演韓劇《等待京道》，上週播出大結局寫下自身收視新高，以全國平均4.7%畫下圓滿句點。談到飾演深情又內斂的娛樂線記者「李京道」，朴敘俊感性表示，「我的2025，是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。那是一個被我用力珍藏的、非常珍貴的季節。」

《等待京道》是朴敘俊近年哭戲最多、情緒最虐的一部作品。他的哭戲幾乎都不是爆發型，而是卡在喉嚨裡，讓觀眾很容易聯想到自己在現實中「忍住不哭」的瞬間，細膩的情感演技讓他劇終有感而發，「那些為了詮釋京道而曾經極度孤單、痛苦的時刻，以及比任何時候都幸福的瞬間，如今都能夠被我用『感謝』這一個詞，安靜地整理、珍藏起來。」

飾演女主角「徐智友」的元志安以《魷魚遊戲》配角知名，年僅26歲竟透過層層堆疊的情感演出，完整演繹角色橫跨18年的生命歷程，從青春的悸動、失落與體悟，到30歲後半時重新選擇愛的勇氣，展現出穩定而深刻的存在感。她在劇終後也感謝大家一路支持京道與智友，並期盼這部作品在完結之後，仍能以溫柔而安靜的方式留在觀眾心中，「成為可以讓人暫時停下來、好好休息的一段故事。」

大結局掀高潮，朴敘俊原本與元志安飾演的舊愛終於解開第二度分手的誤會，決定再次走向彼此，沒想到命運再度開玩笑，一則八卦報導將他汙衊成導致元志安離婚的「外遇男」。為了守住心愛的人，朴敘俊選擇親手斬斷這段感情，他緊握顫抖的拳頭、紅了眼眶，用幾乎快要潰堤的聲音說出那句：「我們好好分手吧。」三合三分的愛情讓觀眾的心也跟著被反覆撕扯，粉絲紛紛留言直呼：「朴敘俊真的太會演了，明明沒有大哭，卻讓人眼淚停不下來」、「根本眼淚王子認證，哭戲看得心好痛」。《等待京道》已在Hami Video全台獨家上架。

