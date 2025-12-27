朴敘俊裸上身秀腹肌勾引元志安 哭戲太催淚洩幕後花絮：我自己看也在哭

【緯來新聞網】朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演浪漫韓劇《等待京道》，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢。最新劇情中，朴敘俊索性拖著行李登門，直接「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜ASMR吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑，網友狂讚：「這就是朴敘俊的浪漫喜劇必殺技！」

朴敘俊裸上身秀出肌肉誘惑元志安。（圖／翻攝自Hami Video）

廣告 廣告

朴敘俊休息一年再度接演新劇，他日前接受台灣媒體訪問時表示，先前都專心拍攝類型片，接到《等待京道》的劇本反而印象深刻，「被貼近日常生活、且能讓更多人產生共鳴的故事所吸引。」他表示劇中角色年齡橫跨20多歲到30多歲，能夠詮釋出不同年齡層的生活型態，「在結束休息、重新回到表演的這個時間點，我覺得這是一部能讓我作為演員，與角色一同走過時間、一起思考人生的作品。」還透露演繹角色20多歲時，他有刻意提醒自己自己不要「演得太年輕」，「因為那樣很容易顯得刻意、不自然。我嘗試用最貼近真實的方式，去接近一個二十歲年輕人會有的情感狀態。」

《等待京道》朴敘俊再度主演浪漫愛情喜劇。（圖／Hami Video提供）

《等待京道》不只有甜與笑，虐心橋段同樣狠戳觀眾情緒。元志安在劇中質問朴敘俊為何成為酒精中毒者，只見他被逼問到眼眶泛淚，顫抖地承認當時因為元志安受傷不已，「要這樣一走了之的話，當初就不該出現在我面前，妳這個混蛋！」而朴敘俊受訪也分享這幕他很喜歡，「其實我自己看的時候，一個人也在偷哭。」



元志安則是被問到與朴敘俊飾演情侶的心情，她笑說在合作時，深刻感受到朴敘俊真的是大前輩，「不只是演技，在片場的各種細節中，都能感受到經驗值的差距。他成熟、穩定的狀態，讓人自然而然產生信任感，也讓我在拍攝時能放心地依靠他。」

《等待京道》朴敘俊（右）為陪伴「前女友」元志安戒酒想盡辦法。（圖／Hami Video提供）

朴敘俊6年前曾來台宣傳，提到台灣他表示：「我對台灣的夜市和在地美食印象非常深刻。」希望下次來台，比起一般的觀光景點，更希望能去貼近日常生活的地方；元志安則是開心表示，「台灣目前是我最想去的旅遊目的地第一名！如果有一段長假，我應該會立刻出發。」許願有機會來台的話，想去歷史遺跡或文化景點走走。《等待京道》每週六、日在Hami Video全台獨家播出。

更多緯來新聞網報導

《他年她日》亞洲巡迴掀轟動！古天樂、李國煌現身迎賓挺到底

周杰倫怒了！大巨蛋開唱黃牛亂竄 竟還冒充「周媽媽」